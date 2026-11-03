MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR... Ocak 2027'de polis, hemşire, doktor, öğretmen en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2207 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden düzenleniyor. 2027 yılının ilk maaş artışı ise yılın son altı aylık enflasyon tablosunun tamamlanmasıyla kesinlik kazanacak. Yeni zam oranı belirlenirken toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa varsa enflasyon farkı da eklenecek.

Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının 4 Ocak 2027 tarihinde açıklanması beklenirken, milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni maaşları da bu verilerin ardından netleşecek.