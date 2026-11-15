MİLLİ MAÇ YAYIN BİLGİLERİ: Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki son sınavını Fransa deplasmanında verecek. İzmir'de Belçika'ya 2-1 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Bordeaux'da oynanacak karşılaşmada güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Fransa ile oynadığı ilk mücadeleyi tek gol farkla kaybeden Milliler, bu kez sahadan istediği sonuçla ayrılarak rövanşı almayı hedefliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye, gruptaki ilk puanını kazanmak ve turnuvaya iyi bir sonuçla veda etmek için sahaya çıkacak. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar…
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde istediği sonuçları alamayan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasının son karşılaşmasında Fransa'ya konuk oluyor. Belçika karşısında İzmir'de aldığı 2-1'lik yenilginin ardından gözünü Bordeaux'daki mücadeleye çeviren Ay-Yıldızlılar, turnuvayı puan ya da puanlarla tamamlamayı amaçlıyor. İlk karşılaşmada Fransa'ya tek gol farkla mağlup olan Milliler, deplasmanda rakibine karşı bu kez üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması, kritik maç öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, Fransa-Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Ay-Yıldızlıların Fransa deplasmanındaki mücadelesine ilişkin tüm detaylar…
FRANSA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa'ya konuk olacak. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadeleye Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı ev sahipliği yapacak. Ay-Yıldızlıların Fransa deplasmanındaki kritik sınavı, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
FRANSA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Barcola, Mbappe.
Türkiye: Uğurcan Çakır (Berke Özer), Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal.