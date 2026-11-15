MİLLİ MAÇ YAYIN BİLGİLERİ: Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde istediği sonuçları alamayan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasının son karşılaşmasında Fransa'ya konuk oluyor. Belçika karşısında İzmir'de aldığı 2-1'lik yenilginin ardından gözünü Bordeaux'daki mücadeleye çeviren Ay-Yıldızlılar, turnuvayı puan ya da puanlarla tamamlamayı amaçlıyor. İlk karşılaşmada Fransa'ya tek gol farkla mağlup olan Milliler, deplasmanda rakibine karşı bu kez üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması, kritik maç öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, Fransa-Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Ay-Yıldızlıların Fransa deplasmanındaki mücadelesine ilişkin tüm detaylar…