Akaryakıt fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ÖTV tutarına KDV'nin de eklenmesiyle birlikte motorinin litre fiyatında toplam artış pompaya yansıyacak. 31 Ağustos itibarıyla motorin fiyatlarında değişiklik yoktu. Peki bugün motorine ÖTV zammı ne kadar oldu, benzin ve motorin ne kadar zamlandı, litre fiyatları kaç TL oldu? İşte 1 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları…