Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine ÖTV zammı son dakika: Bugün motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu, benzinin litresi kaç lira? 1 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine ÖTV zammı son dakika: Bugün motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu, benzinin litresi kaç lira? 1 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahipleri motorin zammı son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile motorin ÖTV'si için yıl sonuna kadar kademeli bir takvim belirlenmişti. Ağustos ayında uygulanan geçici ÖTV muafiyetinin sona ermesiyle motorine (mazota) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı bekleniyordu. Bu noktada 1 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları gündeme geliyor. Peki, bugün motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 00:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Akaryakıt fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ÖTV tutarına KDV'nin de eklenmesiyle birlikte motorinin litre fiyatında toplam artış pompaya yansıyacak. 31 Ağustos itibarıyla motorin fiyatlarında değişiklik yoktu. Peki bugün motorine ÖTV zammı ne kadar oldu, benzin ve motorin ne kadar zamlandı, litre fiyatları kaç TL oldu? İşte 1 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        2

        MOTORİNE ÖTV ZAMMI GELDİ

        Motorine ÖTV zammı 1 Eylül itibariyle geldi. Bu tarih itibariyle zam pompa fiyatlarına yansımış olacak. Ağustos ayında sıfır olarak uygulanan motorin ÖTV'si, eylül ayında 3 TL olarak uygulanacak.

        1 EYLÜL'DE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

        Motorinde ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL olacak. Bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyacak toplam zam 3,60 TL olarak hesaplanıyor.

        3

        AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 74.21 TL

        Motorin litre fiyatı: 80.93 TL

        LPG litre fiyatı: 33.19 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzinin litresi: 74.35 TL

        Motorinin litresi: 81.07 TL

        LPG: 33.79 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 75.62 TL

        Motorin litre fiyatı: 82.46 TL

        LPG litre fiyatı: 33.79 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 75.33 TL

        Motorin litre fiyatı: 81.19 TL

        LPG litre fiyatı: 33.89 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÖTV
        #Akaryakıt fiyatları
        #ÖTV zammı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Av sezonu açıldı
        Av sezonu açıldı
        Gemilerde görünmeyen risk
        Gemilerde görünmeyen risk
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?