Motorine ÖTV zammı son dakika: Bugün motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu, benzinin litresi kaç lira? 1 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri motorin zammı son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile motorin ÖTV'si için yıl sonuna kadar kademeli bir takvim belirlenmişti. Ağustos ayında uygulanan geçici ÖTV muafiyetinin sona ermesiyle motorine (mazota) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı bekleniyordu. Bu noktada 1 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları gündeme geliyor. Peki, bugün motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Eylül 2026 Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar
Akaryakıt fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ÖTV tutarına KDV'nin de eklenmesiyle birlikte motorinin litre fiyatında toplam artış pompaya yansıyacak. 31 Ağustos itibarıyla motorin fiyatlarında değişiklik yoktu. Peki bugün motorine ÖTV zammı ne kadar oldu, benzin ve motorin ne kadar zamlandı, litre fiyatları kaç TL oldu? İşte 1 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
MOTORİNE ÖTV ZAMMI GELDİ
Motorine ÖTV zammı 1 Eylül itibariyle geldi. Bu tarih itibariyle zam pompa fiyatlarına yansımış olacak. Ağustos ayında sıfır olarak uygulanan motorin ÖTV'si, eylül ayında 3 TL olarak uygulanacak.
1 EYLÜL'DE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Motorinde ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL olacak. Bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyacak toplam zam 3,60 TL olarak hesaplanıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 74.21 TL
Motorin litre fiyatı: 80.93 TL
LPG litre fiyatı: 33.19 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 74.35 TL
Motorinin litresi: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 75.62 TL
Motorin litre fiyatı: 82.46 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 75.33 TL
Motorin litre fiyatı: 81.19 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL