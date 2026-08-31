MOTORİNE ÖTV ZAMMI GELİYOR! Litre fiyatı 80 TL'yi aşacak! Motorine ne zaman zam gelecek, litresi ne kadar olacak? İşte 31 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayından itibaren pompa fiyatlarına yeniden yansıtılacak. Motorinde ÖTV, eylülde 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başlanacak. ÖTV'nin yüzde 20'si kadar, yani 60 kuruş da KDV alınacak.

Sonuç olarak motorinin litre fiyatına 1 Eylül 2026 Salı gününden itibaren 3 lirası ÖTV, 60 kuruşu KDV olmak üzere 3,60 TL zam gelecek.