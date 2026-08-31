MOTORİNE ÖTV ZAMMI GELİYOR! Litre fiyatı 80 TL'yi aşacak! Motorine ne zaman zam gelecek, litresi ne kadar olacak? İşte 31 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor. Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayı itibarıyla aşamalı olarak fiyatlara yansıtılmaya başlanıyor. Motorine 3 lirayı aşan zam geliyor. Zam öncesi akaryakıt istasyonlarına gidecek olan araç sahipleri, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il güncel LPG, benzin ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litresi ne kadar olacak, kaç TL? İşte 31 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları!
Motorinde 13 Ağustos'ta sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayı itibarıyla kademeli olarak fiyatlara yansıtılacak. ÖTV artışına yüzde 20 KDV eklenecek. Böylece motorine zam 3 lirayı aşacak. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 80 TL’yi geçecek. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 31 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları İLE İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayından itibaren pompa fiyatlarına yeniden yansıtılacak. Motorinde ÖTV, eylülde 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başlanacak. ÖTV'nin yüzde 20'si kadar, yani 60 kuruş da KDV alınacak.
Sonuç olarak motorinin litre fiyatına 1 Eylül 2026 Salı gününden itibaren 3 lirası ÖTV, 60 kuruşu KDV olmak üzere 3,60 TL zam gelecek.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 81,08 TL'ye, Ankara'da 82,20 TL'ye, İzmir'de ise 82,47 TL'ye yükselecek.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 74.34 TL
Motorin litre fiyatı: 77.48 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 74.20 TL
Motorin litre fiyatı: 77.34 TL
LPG litre fiyatı: 33.19 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 75.32 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL