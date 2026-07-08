MTV BORÇ SORGULAMA EKRANI: MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi nasıl, nereden yapılır?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi temmuz ayının başlamasıyla birlikte araç sahiplerinin gündemine girdi. Ocak ayında ilk taksit sürecini tamamlayan vatandaşlar, bu kez ikinci taksit ödemeleri için son tarihleri ve borç sorgulama ekranlarını araştırıyor. Yılda iki taksit halinde tahsil edilen MTV'de ödeme kanalları, son ödeme günü ve sorgulama işlemlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona eriyor, MTV borcu nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 2026 MTV ödeme sürecine dair tüm detaylar...
Temmuz ayının başlamasıyla birlikte 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri araç sahiplerinin gündeminde ilk sıralara yerleşti. Ocak döneminde ilk taksitlerini ödeyen mükellefler, şimdi ikinci taksit için son ödeme gününü ve borç sorgulama ekranlarını araştırıyor. Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen MTV’de ödeme yapılabilecek kanallar ve sorgulama adımları da merak konusu oldu. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek, MTV borcu nereden ve nasıl öğrenilir? İşte 2026 MTV ikinci taksit sürecine ilişkin ayrıntılar...
MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN NE ZAMAN BİTECEK?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödeme süreci Temmuz ayında başladı. Yılın ikinci taksiti için son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak uygulanacak.
MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ve ödeme işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi dijital kanalları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.
GİB İnternet Vergi Dairesi:
dijital.gib.gov.tr adresine giriş yapılarak “MTV Ödeme” bölümünden işlemler yapılabiliyor.
Şifresiz sorgulama ve ödeme:
Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileri girilerek sisteme hızlı bir şekilde erişim sağlanabiliyor.
e-Devlet üzerinden:
Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri üzerinden MTV borcu görüntülenip ödeme yapılabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile birlikte plaka bilgisi girildikten sonra güvenlik doğrulaması yapılarak sorgulama tamamlanıyor.
Banka ve PTT üzerinden:
Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinde "Ödemeler > Vergi Ödemeleri > MTV" menüsünden MTV ödemesi gerçekleştirilebiliyor.
MTV TUTARI 2026 NE KADAR?
2026’da yeni otomobil satın alacaklar veya 1-3 yaşındaki otomobil sahipleri, aracın motor silindir hacmine göre 5 bin 750 TL ila 274 bin TL arasında değişen MTV’ler ödeyecekler. En yaygın ödenecek MTV ise 12 bin 28 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.
1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, aracın motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre farklılık gösteriyor. Ancak son yıllarda araç fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle birçok modelde hesaplamalar üst değer dilimi üzerinden yapılıyor. Buna göre 2026 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobiller için MTV tutarı 6 bin 903 TL’ye yükselecek.
Motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında bulunan araçlarda vergi tutarı 12 bin 28 TL’ye çıkarken, 1.6 litre ile 1.8 litre arasındaki otomobillerde ödenecek tutar 17 bin 886 TL’den 21 bin 252 TL’ye yükselecek. 2026 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 274 bin 415 TL olarak uygulanacak.