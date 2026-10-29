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        Haberler Bilgi Magazin Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yok mu? Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman? 29 Ekim Perşembe Show TV yayın akışı

        Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yok mu? Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman? 29 Ekim Perşembe Show TV yayın akışı

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Muhtemel Aşk'tan yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 29 Ekim Show TV yayın akışında dizinin yer almaması, 'Muhtemel Aşk bu akşam var mı, yok mu? Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman? sorularını beraberinde getirdi.' Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kanalın yayın akışında değişikliğe gidildi. Show TV'de, bu akşam saat 20.00'de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini yayınlayacak. Dizinin takipçileri, Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihini gündemine aldı. İşte Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi ve 29 Ekim 2026 Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 21:29 Güncelleme:
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        Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapım, bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Cumhuriyet Bayramı'na özel yayın planı nedeniyle dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ekrana gelecek. Peki, Muhtemel Aşk yeni bölüm hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte 29 Ekim Perşembe Show TV yayın akışı ve dizinin yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar...

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        MUHTEMEL AŞK BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Show TV'nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi Muhtemel Aşk, 29 Ekim 2026 tarihinde yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan yayın değişikliği kapsamında dizinin yeni bölümü ertelendi. Dizinin yerine saat 20.00'de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlanacak.

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        MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Muhtemel Aşk dizisinin 20. bölümü, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ve karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

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        29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

        Show TV'nin 29 Ekim 2026 Perşembe günü yayın akışı şu şekilde:

        - 06.00 – Baba

        - 09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        - 12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi

        - 15.00 – Bahar

        - 18.25 – Show Ana Haber

        - 20.00 – Bir Cumhuriyet Şarkısı

        - 22.45 – Sahte Kabadayı

        - 00.15 – Gece Hattı

        - 01.15 – Sahte Kabadayı

        - 02.30 – Sevdan Bir Ateş

        - 04.30 – Lodos Zühtü

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        BİR CUMHURİYET ŞARKISI BU AKŞAM SHOW TV'DE

        Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü yerine yayınlanacak Bir Cumhuriyet Şarkısı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanat alanında gerçekleştirilen atılımları konu alıyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği filmde, Ahmet Adnan Saygun'un Özsoy Operası'nı hazırlama süreci anlatılıyor. Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay ve Ahmet Rıfat Şungar gibi oyuncular rol alıyor.

        Bir Cumhuriyet Şarkısı, 29 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşacak.

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        #show tv
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