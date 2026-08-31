Müzeyi 4 dakikada soydular! Avrupa’nın 3 bin yıllık eşsiz hazinesi kayıp

ALTIN DEĞERİ BİLE 1,5 MİLYON EUROYU AŞABİLİR

Soygunla ilgili soruşturma İspanyol jandarması ve adli polis tarafından yürütülüyor. Ekipler, hırsızların sanat eserleri konusunda uzmanlaşmış bir çeteye bağlı olup olmadığı konusunda henüz kesin bir değerlendirme yapmıyor.

Bununla birlikte soruşturmacılar, hırsızların ne aradığını bildiği ihtimali üzerinde duruyor. Çalınan eserlerin tamamının altın olması da bu şüpheyi güçlendiriyor.

Hazinenin yalnızca içerdiği altının ağırlığı üzerinden hesaplanan maddi değeri 1,5 milyon euroyu aşabiliyor. Ancak uzmanlar açısından koleksiyonun asıl değerini belirleyen unsur altının fiyatından çok, eserlerin binlerce yıllık tarihi ve arkeolojik niteliği.

Eserlerin yeniden bulunabilmesi için soruşturmacıların şimdi sanat karaborsasını ve çalınan parçaların el değiştirebileceği kanalları takip etmesi bekleniyor.