Müzeyi 4 dakikada soydular! Avrupa’nın 3 bin yıllık eşsiz hazinesi kayıp
İspanya'nın Alicante iline bağlı Villena kentindeki arkeoloji müzesinde dikkat çeken bir soygun yaşandı. MÖ 1000 dolaylarına tarihlenen ve Avrupa'nın en değerli Tunç Çağı buluntuları arasında gösterilen Villena Hazinesi, üç kapüşonlu kişi tarafından yalnızca dört dakika içinde müzeden çıkarıldı.
Soygun, perşembe sabaha karşı saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. Hırsızların, müzenin yan cephesindeki pencerelerden birini sökerek binaya girdiği belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üç kişinin koleksiyonun büyük bölümünü alarak müzeden ayrıldığı görüldü.
ALARM ÖNCE KENTİN DİĞER UCUNDA ÇALDI
Soygunda dikkat çeken ayrıntılardan biri de alarm zamanlaması oldu. Saat 05.16’da kentin diğer ucundaki belediyeye ait spor salonunda alarm devreye girdi. Müzenin alarmı ise 05.20’de çaldı.
Güvenlik şirketi 05.23’te jandarmaya haber verirken, hırsızlar 05.24’te binadan çoktan çıkmıştı. Soruşturmacılar, spor salonundaki alarmın güvenlik güçlerinin dikkatini başka yöne çekmek amacıyla kasten çalıştırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Müzede sürekli görev yapan bir güvenlik görevlisi bulunmazken bina kamera sistemiyle korunuyordu. Soygunun tamamının güvenlik kameralarına yansıması, soruşturma açısından önemli bir delil oluşturuyor.
VİLLENA HAZİNESİ NEDİR?
Villena Hazinesi, MÖ 1000 dolaylarına tarihlenen ve büyük bölümünü altın eserlerin oluşturduğu önemli bir arkeolojik koleksiyon olarak biliniyor. Koleksiyonda 11 kâse, 28 bilezik ve üç şişenin yanı sıra gümüş, kehribar, demir ve altının bir arada kullanıldığı çeşitli parçalar bulunuyordu.
Arkeolojik açıdan son derece değerli kabul edilen hazine, Yunanistan’daki Miken kral mezarlarından çıkarılan buluntularla karşılaştırılıyor. Müzenin replika sergilememesi nedeniyle vitrinde bulunan eserlerin tamamı orijinaldi.
HAZİNE 1963’TE BULUNMUŞTU
Villena Hazinesi, arkeolog José María Soler ve ekibi tarafından Aralık 1963’te Villena yakınlarındaki kuru bir dere yatağına gizlenmiş bir kabın içinde bulundu.
Koleksiyon, 1967’de Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle kentte kurulan arkeoloji müzesinde sergilenmeye başladı. Müze, 17 Mayıs 2024’te kentin eski un ve elektrik fabrikasına taşındı.
HIRSIZLAR HAZİNENİN NEREDEYSE TAMAMINI ALDI
Soygunun ardından hazinenin büyük bölümü kayboldu. Villena Belediye Başkanı Fulgencio Cerdán, geride üç gümüş kap, bir bilezik ve hazineyi koruyan Reyezuelo’nun asasındaki bazı süslerin kaldığını açıkladı.
Hırsızlar yalnızca Tunç Çağı eserlerini değil, müzede bulunan dini eserlerden Meryem’e ait iki tacı ve Çocuk İsa’ya ait bir tacı da aldı. Çocuk İsa’ya ait bir başka tacın ise kaçış sırasında düşürüldüğü değerlendiriliyor.
Müzede iki önemli buluntu ise soygundan etkilenmedi. Bunlardan biri 147 gram ağırlığındaki 35 altın parçadan oluşan Cabezo Redondo buluntusu, diğeri ise telkâri işlemeli yuvarlak altın küpe olan La Condomina Küpesi.
ALTIN DEĞERİ BİLE 1,5 MİLYON EUROYU AŞABİLİR
Soygunla ilgili soruşturma İspanyol jandarması ve adli polis tarafından yürütülüyor. Ekipler, hırsızların sanat eserleri konusunda uzmanlaşmış bir çeteye bağlı olup olmadığı konusunda henüz kesin bir değerlendirme yapmıyor.
Bununla birlikte soruşturmacılar, hırsızların ne aradığını bildiği ihtimali üzerinde duruyor. Çalınan eserlerin tamamının altın olması da bu şüpheyi güçlendiriyor.
Hazinenin yalnızca içerdiği altının ağırlığı üzerinden hesaplanan maddi değeri 1,5 milyon euroyu aşabiliyor. Ancak uzmanlar açısından koleksiyonun asıl değerini belirleyen unsur altının fiyatından çok, eserlerin binlerce yıllık tarihi ve arkeolojik niteliği.
Eserlerin yeniden bulunabilmesi için soruşturmacıların şimdi sanat karaborsasını ve çalınan parçaların el değiştirebileceği kanalları takip etmesi bekleniyor.