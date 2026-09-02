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        Haberler Bilgi ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? EGM 122. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik görevlisi sınavı cevapları nasıl indirilir?

        ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? EGM 122. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik görevlisi sınavı cevapları nasıl indirilir?

        Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katıldığı 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sınavda ter döken adaylar, değerlendirme sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını ve sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. EGM tarafından gerçekleştirilen sınavın soru ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevaplar yayımlandı mı? İşte ÖGG sınav sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adayların katıldığı 122. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 98. Dönem Yenileme Eğitimi sınavının ardından sonuç heyecanı başladı. Sınava giren binlerce aday, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Öte yandan sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı da adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte özel güvenlik sınavına ilişkin güncel gelişmeler…

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        ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

        122. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 98. Dönem Yenileme Eğitimi sınavına ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav soruları ve cevaplar, 1 Eylül 2026 tarihinde paylaşıldı.

        ÖGG CEVAP ANAHTARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        122. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 98. Dönem Yenileme Eğitimi sınavına katılan adayların sonuç bekleyişi sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınavın değerlendirme sonuçları, 18 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

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        ÖGG SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANACAK?

        Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ÖGG sınav sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yaparak sınav durumlarını öğrenebilecek.

        ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        #ÖGG
        #ögg sonuçları
        #ögg sonuçları açıklandı mı
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