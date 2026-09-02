ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? EGM 122. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik görevlisi sınavı cevapları nasıl indirilir?

Özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adayların katıldığı 122. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 98. Dönem Yenileme Eğitimi sınavının ardından sonuç heyecanı başladı. Sınava giren binlerce aday, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Öte yandan sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı da adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte özel güvenlik sınavına ilişkin güncel gelişmeler…