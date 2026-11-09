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        Haberler Bilgi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 123. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sonuçları için gözler EGM’de!

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 123. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sonuçları için gözler EGM’de!

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Özel güvenlik görevlisi olmayı hedefleyen adaylar ÖGG sonuçlarını T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sınav takvimine göre sonuçlar kasım ayı içinde açıklanacak. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katıldığı 123. Dönem ÖGG sınavının ardından sınavda silahlı ve silahsız kategorilerde ter döken adaylar, başarı durumlarını öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sınav takvimine göre 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek. Ancak sonuç ekranının hangi saatte erişime açılacağına ilişkin kesinleşmiş bir saat bilgisi bulunmuyor.

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        ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online işlemleri internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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