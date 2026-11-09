ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 123. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sonuçları için gözler EGM’de!

Burası Haftasonu - 7 Kasım 2026 (Emeklinin Gözü Kulağı Meclis'te! Hangi Emeklinin Aylığı Ne Kadar Artacak?)

Ülkeler neden alarma geçti? Dünya neye hazırlanıyor? Yeni hal yasası neleri çözecek? Gıdada fahiş fiyat bitirilebilecek mi? Hangi emeklinin aylığı ne kadar artacak? Burası Haftasonu'nda Murat Güloğlu sordu; Araştırmacı Yazar İlkin Başar Özal, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ... Daha Fazla Göster Ülkeler neden alarma geçti? Dünya neye hazırlanıyor? Yeni hal yasası neleri çözecek? Gıdada fahiş fiyat bitirilebilecek mi? Hangi emeklinin aylığı ne kadar artacak? Burası Haftasonu'nda Murat Güloğlu sordu; Araştırmacı Yazar İlkin Başar Özal, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Eski SGK İstanbul İl Müdürü ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş anlattı. Daha Az Göster