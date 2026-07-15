ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

Özel güvenlik görevlisi olmak veya mevcut kimlik kartını yenilemek isteyen adaylar, eğitim sürecinin ardından 5 Temmuz’da gerçekleştirilen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı’nda ter döktü. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde sonuçların ilan edileceği tarih yer aldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman duyurulacak, adaylar puanlarını hangi tarihte öğrenebilecek? İşte sonuç takvimine dair ayrıntılar...