ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?
Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerini tamamlayan adaylar, 5 Temmuz'da düzenlenen 121. Temel Eğitim ile 97. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katıldı. Sınavın ardından gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak sonuç tarihine çevrildi. Adaylar, puanlarını ne zaman öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Özel güvenlik görevlisi olmak veya mevcut kimlik kartını yenilemek isteyen adaylar, eğitim sürecinin ardından 5 Temmuz’da gerçekleştirilen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı’nda ter döktü. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde sonuçların ilan edileceği tarih yer aldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman duyurulacak, adaylar puanlarını hangi tarihte öğrenebilecek? İşte sonuç takvimine dair ayrıntılar...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınavının sonuçları 24 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Adaylar, yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini 25-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında yatırabilecek ve itiraz başvurularını 27-29 Temmuz 2026 günlerinde gerçekleştirebilecek.
Yazılı sınav itiraz sonuçlarının ise 30 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
ÖGG SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
ÖGG sınav sonuçları EGM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.