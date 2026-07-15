Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

        ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

        Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerini tamamlayan adaylar, 5 Temmuz'da düzenlenen 121. Temel Eğitim ile 97. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katıldı. Sınavın ardından gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak sonuç tarihine çevrildi. Adaylar, puanlarını ne zaman öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 16:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Özel güvenlik görevlisi olmak veya mevcut kimlik kartını yenilemek isteyen adaylar, eğitim sürecinin ardından 5 Temmuz’da gerçekleştirilen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı’nda ter döktü. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde sonuçların ilan edileceği tarih yer aldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman duyurulacak, adaylar puanlarını hangi tarihte öğrenebilecek? İşte sonuç takvimine dair ayrıntılar...

        2

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınavının sonuçları 24 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Adaylar, yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini 25-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında yatırabilecek ve itiraz başvurularını 27-29 Temmuz 2026 günlerinde gerçekleştirebilecek.

        Yazılı sınav itiraz sonuçlarının ise 30 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

        3

        ÖGG SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        ÖGG sınav sonuçları EGM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

        ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sinop'ta oluşan çift gökkuşağı dron ile görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde beliren çift gökkuşağı, dron ile havadan görüntülendi. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Bertuğ Yıldırım baba oldu