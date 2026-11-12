ÖGG sonuçları için tarih belli oldu! 123. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan binlerce adayın sonuç heyecanı devam ediyor. 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğüne çevrildi. Silahlı ve silahsız özel güvenlik sınavına giren adaylar, sınav puanlarını öğrenmek için sonuç açıklamasını bekliyor. Sınav sorularına ilişkin itiraz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuç takvimi de gündemin öne çıkan konuları arasına girdi. EGM tarafından yayımlanan sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 123. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 2026 ÖGG sonuç tarihi, sorgulama ekranı ve adayların merak ettiği detaylar...
Özel güvenlik görevlisi olma hayaliyle sınava giren adaylar, kasım ayının en çok araştırılan eğitim gündemlerinden biri olan ÖGG sonuçlarına odaklandı. 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınavlarının ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Adaylar, aldıkları puanları ve başarılı olup olmadıklarını öğrenmek için EGM'nin açıklayacağı sonuçları bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı gün yaklaşırken sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. EGM'nin yayımladığı takvim, adayların beklediği tarihi ortaya koydu. Peki, ÖGG sınav sonuçları hangi gün açıklanacak ve sonuçlara nereden bakılacak? İşte özel güvenlik sınavı sonuçlarına ilişkin merak edilen bütün ayrıntılar...
123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 Kasım 2026 itibarıyla 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından adayların beklediği sonuç tarihi Emniyet Genel Müdürlüğünün sınav takviminde duyuruldu.
Buna göre 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak.
EGM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI NASIL AÇILIR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğünün çevrim içi işlemler sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
Adayların sonuç sorgulama işlemi için şu adımları takip etmesi gerekiyor:
1. EGM Özel Güvenlik Online İşlemler sistemine giriş yapın.
2. Sınav sonuçları bölümünü açın.
3. 123. Dönem Temel Eğitim veya 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınavını seçin.
4. İstenen kimlik ve güvenlik bilgilerini girin.
5. Sorgulama işlemini tamamlayarak sınav puanınızı görüntüleyin.
ÖGG sonuç sorgulama adresi:
SİLAHLI VE SİLAHSIZ ÖGG SINAVINDA KAÇ PUANLA GEÇİLİR?
Özel güvenlik sınavına katılan adayların başarılı sayılabilmesi için eğitim türüne göre farklı değerlendirme şartları uygulanıyor.
Silahsız özel güvenlik sınavında adayların 100 soruluk temel eğitim sınavından en az 60 puan alması gerekiyor.
Silahlı özel güvenlik sınavında ise temel eğitim ve silah bilgisi sınavlarının değerlendirilmesinde farklı puan şartları bulunuyor. Adayların başarılı sayılabilmesi için ilgili sınav ve uygulama bölümlerindeki asgari başarı koşullarını karşılaması gerekiyor.