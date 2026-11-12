ÖGG sonuçları için tarih belli oldu! 123. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olma hayaliyle sınava giren adaylar, kasım ayının en çok araştırılan eğitim gündemlerinden biri olan ÖGG sonuçlarına odaklandı. 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınavlarının ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Adaylar, aldıkları puanları ve başarılı olup olmadıklarını öğrenmek için EGM'nin açıklayacağı sonuçları bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı gün yaklaşırken sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. EGM'nin yayımladığı takvim, adayların beklediği tarihi ortaya koydu. Peki, ÖGG sınav sonuçları hangi gün açıklanacak ve sonuçlara nereden bakılacak? İşte özel güvenlik sınavı sonuçlarına ilişkin merak edilen bütün ayrıntılar...