Öğrenci affı 2026 son dakika: Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affından kimler yararlanacak?
Öğrenci affı düzenlemesine ilişkin yeni gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affını içeren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Teklifin Meclis'e sunulmasının ardından düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan binlerce kişi teklifin kimleri kapsayacağını merak ediyor. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak, öğrenci affından kimler yararlanacak? İşte 2026 öğrenci affında son durum...
Öğrenci affı konusunda beklenen düzenleme için süreç yeni bir aşamaya geçti. Hazırlanan teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından kapsamın netleşmesi bekleniyor. Özellikle eğitimine ara vermek zorunda kalan veya çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler gelişmeleri yakından takip ediyor. Teklifin ardından yapılması planlanan basın toplantısında düzenlemeye ilişkin ayrıntılar paylaşılacak. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler...
ÖĞRENCİ AFFI TEKLİFİ TBMM'YE SUNULUYOR
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini 2 Temmuz Perşembe saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak.
Teklifin Meclis'e sunulmasıyla birlikte öğrenci affı düzenlemesinin yasama süreci resmen başlayacak. Kanun teklifinin ilgili komisyonlarda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.
ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Öğrenci affı henüz yasalaşmadı.
Teklifin TBMM'ye sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih ise Meclis'teki görüşmelerin tamamlanmasının ardından netleşecek.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Öğrenci affının kapsamına ilişkin ayrıntılar henüz resmi olarak açıklanmadı.
Ancak teklifin Meclis'e sunulmasının ardından yapılacak basın toplantısında;
Düzenlemenin hangi öğrencileri kapsayacağı,
Başvuru şartlarının neler olacağı,
Eğitim hakkına dönüş sürecinin nasıl işleyeceği,
Üniversitelere yeniden kayıt süreçleri
gibi başlıkların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Kapsam, teklif metninin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.
BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
Ön lisans, lisans tamamalama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.