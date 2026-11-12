Öğretmenler günü resmi tatil mi? 24 Kasım öğretmenler günü okullar açık mı, hangi güne denk geliyor?

Öğretmenlerin emek ve katkılarının anıldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, eğitim kurumlarında uygulanacak program merak edilmeye başladı. Bu özel günü kutlamaya hazırlanan öğrenciler ve veliler, 2026 yılı eğitim takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Öğretmenler Günü kapsamında okullarda tören ve çeşitli etkinliklerin düzenlenecek olması, derslerin yapılıp yapılmayacağı sorusunu da gündeme taşıdı. Peki, 24 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil olacak mı, Öğretmenler Günü resmi tatil mi yoksa normal eğitim devam edecek mi? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...