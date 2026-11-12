Öğretmenler günü resmi tatil mi? 24 Kasım öğretmenler günü okullar açık mı, hangi güne denk geliyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken eğitim camiasında düzenlenecek kutlamaların yanı sıra okulların tatil durumu da merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, bu özel günde ders programının normal şekilde devam edip etmeyeceğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Öğretmenlere duyulan sevgi ve minnetin çeşitli etkinliklerle ifade edildiği 24 Kasım'ın hafta içine denk gelmesi, resmi tatil ve yarım gün uygulamasıyla ilgili soruları da beraberinde getirdi. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil kapsamında mı, okullarda ders işlenecek mi? 2026 yılında Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...
Öğretmenlerin emek ve katkılarının anıldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, eğitim kurumlarında uygulanacak program merak edilmeye başladı. Bu özel günü kutlamaya hazırlanan öğrenciler ve veliler, 2026 yılı eğitim takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Öğretmenler Günü kapsamında okullarda tören ve çeşitli etkinliklerin düzenlenecek olması, derslerin yapılıp yapılmayacağı sorusunu da gündeme taşıdı. Peki, 24 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil olacak mı, Öğretmenler Günü resmi tatil mi yoksa normal eğitim devam edecek mi? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de kutlanan özel günler arasında bulunmasına rağmen resmi tatil statüsünde değerlendirilmiyor. Ulusal bayram ve genel tatilleri düzenleyen 2429 sayılı Kanun'da bu tarihe yönelik herhangi bir tatil hakkı tanımlanmıyor.
Dolayısıyla 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda, kamu kurumlarında ve özel sektörde olağan mesai düzeni uygulanacak. Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek tören ve etkinlikler ise ilgili kurumların programına göre gerçekleştirilecek.
BU YIL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Öğretmenler Günü, 2026 yılında haftanın ikinci iş günü olan 24 Kasım Salı günü kutlanacak. Her yıl aynı tarihte gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında bu yıl da okullarda öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlik ve programların düzenlenmesi bekleniyor.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?
24 Kasım 2026 Salı günü tüm kademelerdeki okullarda eğitim öğretim süreci normal seyrinde devam edecek. Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olarak kabul edilmemesi nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler yapılacak.
Öğrenciler, 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek birinci dönem ara tatilinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek. Böylece ara tatilin sona ermesinin hemen ardından gelen Öğretmenler Günü'nde de okullarda ders zili çalacak.