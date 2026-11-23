2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Öğretmenler Günü kutlamaları için "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla özel bir etkinlik programı hazırladı. Bu kapsamda 81 ilden belirlenen temsilci öğretmenler, 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak. 24 Kasım'da Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek, sergiler ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca ülke genelinde konserler, yarışmalar, kültürel etkinlikler ve çeşitli kutlama programları yapılacak. Bakanlık, Öğretmenler Günü etkinliklerinin yalnızca 24 Kasım ile sınırlı kalmayarak yıl boyunca farklı çalışmalarla sürdürülmesini hedefliyor.

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