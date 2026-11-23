ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ 2026: Bu yıl Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor?
Bu yılki Öğretmenler Günü için geri sayım devam ediyor. Kasım ayının son haftasına girilirken öğrenciler, öğretmenlerine duydukları sevgiyi göstermek ve onlara teşekkür etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak bu özel gün yaklaşırken 2026 Öğretmenler Günü tarihi merak ediliyor. Öğretmenlerin emeklerinin ve hayatımızdaki yerinin bir kez daha hatırlanacağı bu anlamlı günün tarihçesi de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanıyor, Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı? İşte 2026 Öğretmenler Günü tarihi, 24 Kasım'ın tarihçesi ve merak edilen ayrıntılar...
Öğretmenler Günü tarihi 2026 Kasım ayının son haftasına girilmesiyle birlikte yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak isteyen öğrenciler, 24 Kasım'ın haftanın hangi gününe denk geldiğini merak ediyor. Türkiye'de 1981 yılından bu yana kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla bu yıl da okullarda çeşitli törenler, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor? İşte 2026 Öğretmenler Günü tarihi, 24 Kasım'ın tarihçesi ve bu özel güne ilişkin ayrıntılar...
2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Türkiye’de her yıl 24 Kasım tarihi, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.
Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor. Buna göre öğretmenlerin eğitim hayatına ve topluma katkılarının hatırlandığı bu özel gün, yarın yani 24 Kasım 2026 Salı günü kutlanacak.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK MI?
24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri normal takvime göre devam edecek.
Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda çeşitli törenler, kutlamalar ve etkinlikler gerçekleştirilecek.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?
Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım'da kutlanmasının temelinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını alması bulunuyor.
Atatürk'e 11 Kasım 1928 tarihinde verilen Başöğretmenlik unvanı, 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmiyet kazandı. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981'de ise bu anlamlı tarihin her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.
Böylece 24 Kasım, öğretmenlerin eğitim hayatındaki rolünü ve topluma katkılarını hatırlatan özel bir gün haline geldi. Türkiye genelinde her yıl düzenlenen tören ve etkinliklerle öğretmenlerin emekleri anılıyor, eğitim hayatındaki önemleri bir kez daha vurgulanıyor.
2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Öğretmenler Günü kutlamaları için "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla özel bir etkinlik programı hazırladı. Bu kapsamda 81 ilden belirlenen temsilci öğretmenler, 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak. 24 Kasım'da Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek, sergiler ve söyleşiler düzenlenecek.
Ayrıca ülke genelinde konserler, yarışmalar, kültürel etkinlikler ve çeşitli kutlama programları yapılacak. Bakanlık, Öğretmenler Günü etkinliklerinin yalnızca 24 Kasım ile sınırlı kalmayarak yıl boyunca farklı çalışmalarla sürdürülmesini hedefliyor.