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        Haberler Bilgi Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de kısa ve uzun mesafe servis ücretleri kaç TL?

        Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de kısa ve uzun mesafe servis ücretleri kaç TL?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu. Yıllık servis ücretleri İstanbul'da mesafeye göre 39 bin 970 liradan 93 bin 610 liraya, Ankara'da 27 bin 331 liradan 40 bin 432 liraya, İzmir'de ise 32 bin 850 liradan 83 bin 250 liraya kadar çıkıyor. Peki, Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte, 2026 zamlı İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis ücretleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin gündeminde okul servis ücretleri yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni eğitim döneminde uygulanacak servis tarifeleri açıklandı. Buna göre servis ücretlerinde İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 artış yapıldı. Ücretler, öğrencinin taşınacağı mesafeye göre değişiyor. Peki, okul servislerine zam mı geldi, ne kadar? İşte, 2026 zamlı km km okul servis ücretleri…

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        İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen okul servis ücretleri yıllık olarak uygulanacak.

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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen tarifeye göre ücretler mesafeye göre şöyle:

        0-1 kilometre: 39 bin 970 lira

        1-3 kilometre: 42 bin 804 lira

        3-5 kilometre: 46 bin 258 lira

        5-7 kilometre: 48 bin 249 lira

        7-9 kilometre: 50 bin 868 lira

        9-11 kilometre: 58 bin 923 lira

        11-13 kilometre: 67 bin 822 lira

        13-15 kilometre: 71 bin 239 lira

        15-17 kilometre: 76 bin 899 lira

        17-19 kilometre: 81 bin 304 lira

        19-21 kilometre: 86 bin 515 lira

        21-23 kilometre: 90 bin 112 lira

        23-25 kilometre: 93 bin 610 lira

        İstanbul'da 23-25 kilometrelik en uzun mesafe için yıllık servis ücreti 93 bin 610 lira olarak uygulanacak.

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        ANKARA'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretleri de mesafe aralıklarına göre belirlendi.

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        Yeni tarifede yıllık ücretler şöyle:

        0-3 kilometre: 27 bin 331 lira

        3-6 kilometre: 30 bin 155 lira

        6-10 kilometre: 34 bin 785 lira

        10-15 kilometre: 40 bin 432 lira

        15 kilometreyi aşan her kilometre: 527 lira

        Ankara'da 15 kilometreyi aşan güzergahlarda her kilometre için 527 lira ek ücret uygulanacak.

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        İZMİR'DE OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        İzmir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis taşımacılığı ücret tarifesi de belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen tarifeye göre yıllık ücretler mesafeye göre şöyle:

        0-3 kilometre: 32 bin 850 lira

        4-6 kilometre: 40 bin 50 lira

        7-10 kilometre: 43 bin 20 lira

        11-15 kilometre: 50 bin 940 lira

        16-20 kilometre: 61 bin 110 lira

        21-25 kilometre: 67 bin 950 lira

        26-30 kilometre: 74 bin 880 lira

        31-35 kilometre: 78 bin 480 lira

        36-40 kilometre: 83 bin 250 lira

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        ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR ARTTI?

        Yeni eğitim öğretim yılında okul servis ücretlerinde üç büyükşehirde farklı oranlarda artış yapıldı. İstanbul'da servis ücretleri geçen eğitim öğretim yılına göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 arttı.

        Böylece üç büyükşehir arasında servis ücretlerine en yüksek oranda zam yapılan il İzmir oldu. İstanbul'da en uzun mesafe için yıllık ücret 93 bin 610 liraya ulaşırken, İzmir'de 36-40 kilometrelik güzergah için ücret 83 bin 250 lira olarak belirlendi.

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