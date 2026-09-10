Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de kısa ve uzun mesafe servis ücretleri kaç TL?

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR ARTTI?

Yeni eğitim öğretim yılında okul servis ücretlerinde üç büyükşehirde farklı oranlarda artış yapıldı. İstanbul'da servis ücretleri geçen eğitim öğretim yılına göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 arttı.

Böylece üç büyükşehir arasında servis ücretlerine en yüksek oranda zam yapılan il İzmir oldu. İstanbul'da en uzun mesafe için yıllık ücret 93 bin 610 liraya ulaşırken, İzmir'de 36-40 kilometrelik güzergah için ücret 83 bin 250 lira olarak belirlendi.