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        Haberler Bilgi OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile okullar hangi gün açılacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile okullar hangi gün açılacak, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimi de gündemdeki yerini aldı. Yeni dönemin başlangıç tarihiyle birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, öğrenciler hangi gün ders başı yapacak? İşte MEB'in açıkladığı yeni eğitim yılı takvimi ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 16:19 Güncelleme:
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        1

        Okulların açılmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine odaklandı. Tatil sürecinin sona ermesine yaklaşılırken, yeni dönemde uygulanacak eğitim takvimi de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte okulların açılış günü, ara tatil tarihleri ve yarıyıl tatili dönemleri netleşti. Peki, öğrenciler ne zaman ders başı yapacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte MEB’in belirlediği yeni dönem takvimi...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

        Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

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        OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Buna göre 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 14 gün kaldı.

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        UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum süreci uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum programlarıyla okul hayatına hazırlanacak.

        Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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        MEB 2026-2027 TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:

        1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

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        Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.

        2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.

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