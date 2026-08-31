Ortalama 1,5 saniye baktılar, Avrupa’nın en güzel şehri böyle seçildi
İngiliz otel zinciri Premier Inn, Avrupa'nın en güzel şehirleri sıralamasıyla ilgili çalışma yaptı. Görseller arasında ortalama bakılma süresine göre 1,5 saniye ile görseline en çok bakılan şehir Avrupa'nın en güzel şehri seçildi.
İngiliz otel zinciri Premier Inn'in yaptırdığı yeni sıralamada Avrupa'nın en güzel yaz şehri, katılımcıların fotoğraflara kaç saniye baktığı ölçülerek belirlendi. Çalışma sonrasında sıralamasnın ilk sırasına Mykonos şehri yerleşti. İkinci sıraya ise Bruges yerleşti.
KATILIMCILARIN FARK ETMESİ 1,5 SANİYE SÜRDÜ
Katılımcılara dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin yaz aylarında çekilmiş fotoğrafları gösterildi. Göz izleme teknolojisi hem hangi karenin ne kadar hızlı fark edildiğini hem de bakışın en uzun nerede oyalandığını kaydetti. Bu iki süre birleştirilerek 100 üzerinden tek bir puana çevrildi.
En hızlı fark edilen kare Mykonos'unki oldu. Katılımcıların bu fotoğrafı görmesi ortalama 1,5 saniye sürdü. Ada, Avrupa sıralamasının da başında.
Bakışları en uzun tutan yer ise Kanada'dan çıktı. Banff'in fotoğrafına katılımcılar ortalama 3,2 saniye baktı ve kent dünya sıralamasının birincisi oldu.
KANALLARIN ORTASINDAKİ ORTAÇAĞ KENTİ: BRUGES
Bruges'i Avrupa'da yalnızca Mykonos geçebildi. Su kanalları yüzünden "Kuzeyin Venedik'i" diye anılan kent, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.
Dünya sıralamasında Bruges'ün hemen önünde Sydney var. Belçika kenti, Bristol ile Palma de Mallorca'nın üstünde yer alırken Kotor'u da geride bıraktı. Asya'nın en üst sırasında Kyoto duruyor; Japon kenti Singapur'u belirgin bir farkla geçti.
ROMA LİSTENİN EN ALTINDA KALDI
Çalışmada en az güzel bulunan Avrupa şehirlerinin arasında Roma da var. York ve Cardiff de aynı tarafta kaldı.