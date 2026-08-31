Ortalama 1,5 saniye baktılar, Avrupa’nın en güzel şehri böyle seçildi

KATILIMCILARIN FARK ETMESİ 1,5 SANİYE SÜRDÜ

Katılımcılara dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin yaz aylarında çekilmiş fotoğrafları gösterildi. Göz izleme teknolojisi hem hangi karenin ne kadar hızlı fark edildiğini hem de bakışın en uzun nerede oyalandığını kaydetti. Bu iki süre birleştirilerek 100 üzerinden tek bir puana çevrildi.

En hızlı fark edilen kare Mykonos'unki oldu. Katılımcıların bu fotoğrafı görmesi ortalama 1,5 saniye sürdü. Ada, Avrupa sıralamasının da başında.

Bakışları en uzun tutan yer ise Kanada'dan çıktı. Banff'in fotoğrafına katılımcılar ortalama 3,2 saniye baktı ve kent dünya sıralamasının birincisi oldu.