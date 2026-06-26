Orzax halka arz tarihi 2026: Orzaks ilaç halka ne zaman, kaç lot verecek?
Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği Orzaks İlaç halka arzı için geri sayım başladı. Üç gün sürecek talep toplama döneminde yatırımcılar, halka arzdan kaç lot alabileceklerini hesaplamaya başladı. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda yatırımcı başına düşecek lot sayısı, başvuru sayısına bağlı olarak değişecek. Peki, Orzaks ilaç halka ne zaman, kaç lot verecek? İşte bilgiler...
Orzaks İlaç halka arzında talep toplama süreci başlıyor. 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 69 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzda milyonlarca yatırımcı, kişi başına kaç lot düşeceğini ve dağıtımın nasıl yapılacağını araştırıyor. Toplam 52,5 milyon payın satışa sunulacağı halka arzın lot dağılımı, katılım sayısına göre netlik kazanacak. İşte detaylar...
ORZAX (ORZAKS) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Yatırımcılar, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında üç iş günü boyunca 69 TL sabit fiyatla talepte bulunabilecek.
ORZAX (ORZAKS) KAÇ LOT VERECEK?
Halka arz kapsamında toplam 52 milyon 500 bin adet B Grubu pay yatırımcılara sunulacak. 69 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 622 milyon 500 bin TL olacak.
Halka arzın 31 milyon 500 bin adetlik bölümü sermaye artırımı, 21 milyon adetlik kısmı ise mevcut ortak Yunus Emre Alimoğlu'nun ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda şirketin çıkarılmış sermayesi 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükselecek.
Sermaye artırımı yoluyla 2 milyar 173,5 milyon TL, ortak satışı yoluyla ise 1 milyar 449 milyon TL kaynak sağlanması hedefleniyor.