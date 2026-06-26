Halka arzın 31 milyon 500 bin adetlik bölümü sermaye artırımı, 21 milyon adetlik kısmı ise mevcut ortak Yunus Emre Alimoğlu'nun ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda şirketin çıkarılmış sermayesi 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükselecek.

Sermaye artırımı yoluyla 2 milyar 173,5 milyon TL, ortak satışı yoluyla ise 1 milyar 449 milyon TL kaynak sağlanması hedefleniyor.