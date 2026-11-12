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        Haberler Bilgi ÖSYM duyurdu, KPSS sonuç tarihi belli oldu! 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM duyurdu, KPSS sonuç tarihi belli oldu! 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamu kurumlarında memur olabilmek için 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sürüyor. 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından sonuçlar için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Lise mezunu adaylar, sınavda yaptıkları doğru ve yanlışları değerlendirerek alacakları puanları hesaplamaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta erişime açılacak? İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar için sonuç maratonunda sona yaklaşılıyor. Sınavdan aldıkları puanla kamu kurumlarının personel alımlarına başvurmayı planlayan adaylar, KPSS P94 puanlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. KPSS sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları hangi gün açıklanacak ve sonuçlara nereden öğrenilecek? İşte 2026 KPSS sonuç sorgulama ekranı...

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım tarihinde açıklanacak. Kurumun sonuçları daha erken açıklayacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmadığı sürece adayların açıklanan takvimi esas alması gerekiyor.

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        KPSS LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekiyor. Sonuç ekranında adayların sınav puanları ve ilgili değerlendirme bilgileri yer alacak.

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        KPSS LİSE SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        KPSS Ortaöğretim sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar, puan bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlarını görüntülemek isteyen adayların, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları yeterli olacak.

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