ÖSYM duyurdu, KPSS sonuç tarihi belli oldu! 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar için sonuç maratonunda sona yaklaşılıyor. Sınavdan aldıkları puanla kamu kurumlarının personel alımlarına başvurmayı planlayan adaylar, KPSS P94 puanlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. KPSS sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları hangi gün açıklanacak ve sonuçlara nereden öğrenilecek? İşte 2026 KPSS sonuç sorgulama ekranı...