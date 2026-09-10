ÖZYES kılavuzu yayınlandı! 2026 BESYO tercihleri ne zaman, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?
2026 ÖZYES sonuçlarının açıklanmasının ardından BESYO tercih süreci için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar, tercih tarihleri ile birlikte üniversitelerin kontenjanlarını ve taban puanlarını araştırıyor. Peki, 2026 BESYO tercihleri ne zaman? İşte BESYO kontenjan ve taban puanları...
2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 9 Eylül 2026'da açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte BESYO ve spor bilimleri programlarında eğitim almak isteyen adayların gündeminde tercih süreci yer aldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2026 ÖZYES sonuçları adayların erişimine açıldı. İşte, 2026 ÖZYES kılavuzu ile BESYO tercih tarihleri, kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin detaylar...
2026 BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖZYES sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecinin ne zaman başlayacağını ve tercih işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını araştırmaya başladı. 2026 BESYO tercih tarihleri için ÖSYM'nin resmi duyurusu bekleniyor. ÖSYM'nin 2026-ÖZYES sınav takviminde tercih tarihleri henüz açıklanmış değil.
ÖZYES BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
2026 ÖZYES başvuruları 23-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. Adaylar başvurularını 23 Temmuz'da saat 14.30'dan itibaren yaptı ve başvurular 28 Temmuz saat 23.59'da sona erdi. Başvuru için son ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
ÖZYES'in geç başvuru günü 30 Temmuz 2026 olarak uygulandı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alındı. 2026 ÖZYES sınav ücreti 2.250 TL olarak belirlendi. Sınavlar ise 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
ÖZYES TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2026 ÖZYES sınav ve başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuzda başvuru şartları, sınav süreci ve ücret bilgileri gibi detaylar yer aldı. ÖSYM'nin resmi sayfasında 2026-ÖZYES için tercih tarihleri ise henüz açıklanmış görünmüyor.
BESYO KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
2026 BESYO kontenjanlarının kesin listesi tercih sürecinin başlamasıyla netleşecek. Üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve yüksekokullarındaki programlara ilişkin kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih bilgileriyle birlikte adayların erişimine sunulacak.
BESYO TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2026 BESYO taban puanları yerleştirme işlemleri tamamlanmadan kesin olarak belli olmaz. Taban puanlar, adayların puanları, tercihleri ve ilgili programların kontenjanları doğrultusunda yapılacak yerleştirme sonucunda oluşacak. Bu nedenle önceki yıllara ait taban puanlar adaylara fikir verebilir ancak 2026 yılı için kesin taban puan olarak değerlendirilemez.
BESYO TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilen kurallara göre tercih yapması gerekecek. Tercih tarihleri, tercih edilebilecek programlar ve kontenjanlar resmi duyuruyla birlikte netleşecek.