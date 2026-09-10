ÖZYES kılavuzu yayınlandı! 2026 BESYO tercihleri ne zaman, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

ÖZYES BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 ÖZYES başvuruları 23-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. Adaylar başvurularını 23 Temmuz'da saat 14.30'dan itibaren yaptı ve başvurular 28 Temmuz saat 23.59'da sona erdi. Başvuru için son ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

ÖZYES'in geç başvuru günü 30 Temmuz 2026 olarak uygulandı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alındı. 2026 ÖZYES sınav ücreti 2.250 TL olarak belirlendi. Sınavlar ise 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.