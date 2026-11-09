Pastırma sıcakları ne zaman, hangi ay? 2026 pastırma yazı bitti mi, hava yeniden ısınacak mı?

2026 PASTIRMA SICAKLARI BİTTİ Mİ, GEÇTİ Mİ?

2026 yılında pastırma yazı için öne çıkan 25 Ekim-15 Kasım tarih aralığı dikkate alındığında, 9 Kasım itibarıyla bu dönem henüz takvimsel olarak sona ermiş değil. Ancak takvim tarihine bakarak Türkiye genelinde pastırma sıcaklarının başladığını veya sona erdiğini söylemek mümkün değil.

Pastırma yazı bazı yıllarda birkaç gün etkili olurken bazı yıllarda hiç yaşanmıyor. Sıcaklıkların yeniden yükselip yükselmeyeceğini belirleyen temel etkenler arasında yüksek basınç sistemleri, rüzgarın yönü ve yeni soğuk hava dalgalarının etkisi bulunuyor.