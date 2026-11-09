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        Haberler Bilgi Pastırma sıcakları ne zaman, hangi ay? 2026 pastırma yazı bitti mi, hava yeniden ısınacak mı?

        Pastırma sıcakları ne zaman, hangi ay? 2026 pastırma yazı bitti mi, hava yeniden ısınacak mı?

        2026 pastırma sıcakları tarihi, Kasım ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Ekim ayının soğuk ve yağışlı geçmesinin ardından kasım ayında hava sıcaklıklarının yeniden yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Sonbaharın son sıcak günleri olarak bilinen pastırma yazının ne zaman başlayıp biteceği merak konusu oldu. Peki, 2026 pastırma yazı ne zaman, hangi ayda başlıyor ve kaç gün sürüyor? İşte, 2026 pastırma sıcakları tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kasım ayında pastırma yazının yaşanıp yaşanmayacağı araştırılmaya başladı. Sonbaharın son döneminde görülen kısa süreli sıcaklık artışlarıyla bilinen pastırma sıcakları, her yıl aynı tarihlerde etkili olmuyor. Halk arasında kocakarı soğukları ve kırkikindi yağışları gibi mevsimsel hava olaylarıyla birlikte anılan bu dönem, bazı yıllar hiç yaşanmazken bazı yıllarda birden fazla kez görülebiliyor. İklim koşullarındaki değişim de pastırma yazının zamanlamasını ve etkisini değiştirebiliyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlayıp bitecek, kasım ayında hava yeniden ısınacak mı? İşte, 2026 Pastırma yazı başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin merak edilenler…

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        PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN, HANGİ AYDA YAŞANIR?

        Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ortası arasında yaşanıyor. Halk arasında pastırma yazı olarak da bilinen bu dönem, sonbaharda havanın soğumasının ardından kısa süreli bir sıcaklık artışıyla kendini gösteriyor. 2026 yılı için pastırma sıcaklarının görülebileceği tarih aralığı 25 Ekim-15 Kasım olarak öne çıkıyor.

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        Pastırma yazının yaşanması, atmosferdeki yüksek basınç sistemlerinin etkisine ve bölgesel hava koşullarına bağlı olarak değişiyor. Bu dönemde gündüz saatlerinde güneşli ve ılık hava etkili olurken geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebiliyor. Yağışın azaldığı, rüzgarın hafiflediği ve zaman zaman puslu havanın görüldüğü günler pastırma sıcaklarının tipik özellikleri arasında yer alıyor.

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        2026 PASTIRMA SICAKLARI BİTTİ Mİ, GEÇTİ Mİ?

        2026 yılında pastırma yazı için öne çıkan 25 Ekim-15 Kasım tarih aralığı dikkate alındığında, 9 Kasım itibarıyla bu dönem henüz takvimsel olarak sona ermiş değil. Ancak takvim tarihine bakarak Türkiye genelinde pastırma sıcaklarının başladığını veya sona erdiğini söylemek mümkün değil.

        Pastırma yazı bazı yıllarda birkaç gün etkili olurken bazı yıllarda hiç yaşanmıyor. Sıcaklıkların yeniden yükselip yükselmeyeceğini belirleyen temel etkenler arasında yüksek basınç sistemleri, rüzgarın yönü ve yeni soğuk hava dalgalarının etkisi bulunuyor.

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        KASIM AYINDA HAVA YENİDEN ISINACAK MI?

        Kasım ayında sıcaklıkların yeniden yükselmesi, pastırma sıcaklarıyla ilgili en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte hava sıcaklıkları genel olarak düşüş eğilimine girse de bazı günlerde mevsim normallerinin üzerinde değerler görülebiliyor.

        Pastırma sıcaklarının oluşabilmesi için yüksek basınç sisteminin etkili olması ve soğuk hava girişinin bir süre engellenmesi gerekiyor. Bu koşullar oluştuğunda gündüz sıcaklıkları yükselirken gece saatlerinde serin hava etkisini koruyabiliyor.

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        2026 PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

        Pastırma sıcakları çoğunlukla 3 ila 10 gün arasında etkili oluyor. Hava koşullarının uygun olduğu yıllarda yaklaşık bir hafta sürebilen bu dönem, bazı yıllarda yalnızca birkaç günle sınırlı kalabiliyor.

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        Pastırma sıcakları Türkiye'nin bütün bölgelerinde aynı şekilde hissedilmiyor. Marmara ve İç Anadolu'da gündüzleri güneşli ve ılık hava görülürken geceleri sıcaklıklar hızla düşebiliyor. Ege ve Akdeniz'de ılık hava daha uzun süre etkili olabiliyor. Doğu Anadolu'da ve yüksek kesimlerde ise gece soğukları daha belirgin hissedilebiliyor.

        Pastırma yazının en belirgin özelliklerinden biri, gündüz ile gece sıcaklıkları arasındaki farkın artması. Bu nedenle gündüz güneşli ve sıcak bir hava yaşansa bile sabah ve akşam saatlerinde serinlik etkisini sürdürebiliyor.

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        #Pastırma sıcakları
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