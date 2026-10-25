Pastırma yazı tarihleri 2026 | MGM tarih verdi! Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün sürecek?
Pastırma sıcakları 2026 yılında ne zaman başlayacak, pastırma yazı kaç gün sürecek? Ekim ayının sonu ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma sıcaklarının başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılıyor. Ekim sonu ve kasım ayında yaşanabilen bu kısa süreli sıcaklık artışının tarihi için MGM tahminini açıkladı. Peki, İşte, 2026 Pastırma sıcakları tarihine ilişkin detaylar…
Sonbaharda havaların soğumaya başladığı dönemde görülen pastırma sıcakları, gündüzleri güneşli ve mevsime göre daha ılık günlerle kendini gösteriyor. Her yıl farklı tarihlerde yaşanabilen bu hava olayında, sıcaklıkların ne zaman yükseleceği ve ılık havanın kaç gün süreceği atmosferik koşullara göre değişiyor. Peki Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, 2026 Pastırma yazı tarihleri hakkında merak edilenler…
MGM TAHMİNLERİ PASTIRMA SICAKLARINA İŞARET ETTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 26 Ekim-1 Kasım 2026 dönemine ilişkin tahminine göre, hava sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sıcaklıkların normallerin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. 2026 yılında da bu dönemde pastırma yazı yaşanması bekleniyor. Ancak 25 Ekim-15 Kasım tarihleri kesin başlangıç ve bitiş tarihleri değil. Pastırma sıcaklarının etkili olacağı dönem, bölgesel hava koşullarına ve atmosferdeki değişimlere göre farklılık gösterebiliyor.
PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Pastırma yazı genellikle birkaç gün sürüyor. Atmosferik koşullara bağlı olarak bu süre bir haftayı aşabiliyor veya daha kısa olabiliyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının kaç gün etkili olacağı ise hava koşullarına göre belli olacak.
PASTIRMA SICAKLARI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?
Pastırma sıcaklarının etkisi bölgelere ve yerel hava koşullarına göre farklılık gösterebiliyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da yaşanabilecek sıcaklık değişimlerinin yanı sıra Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'daki tahminler de önem taşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların kaç dereceye ulaşacağı ise il bazında yayımlanan günlük hava tahminleriyle netleşecek.
PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?
Pastırma sıcakları, sonbaharda hava sıcaklıklarının kısa süreli yükselmesiyle ortaya çıkıyor. Yağışın azalması, bulutluluğun düşmesi ve güneşlenmenin artması gündüzleri havanın ısınmasını sağlayabiliyor. Geceleri ise yeryüzünün ısı kaybetmesi nedeniyle sıcaklıklar belirgin biçimde düşebiliyor. Bu süreçte özellikle sabah saatlerinde pus ve sis görülebiliyor.
PASTIRMA YAZI ADI NEREDEN GELİYOR?
Pastırma yazı ifadesinin, geleneksel pastırma üretimiyle bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Pastırmanın kurutulması için gündüzleri güneşli ve nispeten ılık, geceleri ise serin havanın elverişli koşullar oluşturması, bu dönemin halk arasında bu adla anılmasıyla ilişkilendiriliyor.