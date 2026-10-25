Pastırma yazı tarihleri 2026 | MGM tarih verdi! Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün sürecek?

Sonbaharda havaların soğumaya başladığı dönemde görülen pastırma sıcakları, gündüzleri güneşli ve mevsime göre daha ılık günlerle kendini gösteriyor. Her yıl farklı tarihlerde yaşanabilen bu hava olayında, sıcaklıkların ne zaman yükseleceği ve ılık havanın kaç gün süreceği atmosferik koşullara göre değişiyor. Peki Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte, 2026 Pastırma yazı tarihleri hakkında merak edilenler…