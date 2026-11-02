PASTIRMA YAZI TARİHLERİ 2026: Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor? Pastırma yazı sıcakları Kasım'da mı yaşanır?
Kasım ayının gelmesiyle birlikte sonbaharın serin havasına kısa bir süreliğine ara verdiren pastırma sıcakları yeniden gündeme geldi. Kış mevsimi yaklaşırken bazı günlerde termometrelerin yükselmesi, yazdan kalma havaların ne zaman etkili olacağına yönelik merakı artırdı. Her yıl sonbaharın son döneminde görülebilen bu sıcaklık artışının 2026'da hangi tarihlerde yaşanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, Kasım ayında hava sıcaklıkları yükselecek mi? 2026 pastırma sıcakları hangi günlerde etkili olacak? İşte pastırma yazının ne zaman yaşanabileceğine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Sonbaharın son döneminde havaların yeniden ısınmasıyla birlikte pastırma yazı, kasım ayının en çok merak edilen hava olaylarından biri haline geldi. Kış soğukları yaklaşırken gündüz saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması, yazdan kalma günleri yeniden hatırlatıyor. Ancak gündüzleri hissedilen ılık hava, gece saatlerinde yerini serinliğe bırakabiliyor. Her yıl aynı tarihlerde ve aynı şiddette görülmeyen pastırma sıcakları, değişen hava koşullarına bağlı olarak bazı yıllar hiç yaşanmazken bazı dönemlerde birden fazla kez etkisini gösterebiliyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları sona erdi mi, yoksa yeniden görülecek mi? Pastırma yazı hangi aylarda yaşanır, kasım ayında devam eder mi? İşte pastırma sıcaklarının görüldüğü dönem ve merak edilen ayrıntılar...
PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?
Pastırma yazı, sonbahar aylarında kısa süreli olarak etkili olan ılık ve sakin hava koşullarını ifade eder. Bu durum, soğuk hava kütlelerinin ardından bölgede yüksek basıncın güçlenmesi ve atmosferin daha durağan bir yapıya kavuşmasıyla ortaya çıkabilir.
Hava hareketlerinin zayıflaması nedeniyle alt seviyelerde duman, toz ve nem birikebilir, bu da zaman zaman puslu bir gökyüzü görünümüne neden olur.
PASTIRMA YAZI SICAKLARI NE ZAMAN?
Pastırma yazı olarak bilinen ılık hava dönemi, genellikle Ekim ayının son günleri ile Kasım ayının başlarında etkisini gösteriyor. Ancak sıcaklıkların yükseldiği bu dönem her yıl aynı tarihlere denk gelmiyor. İklim değişikliği ve atmosfer koşullarındaki farklılıklar nedeniyle pastırma sıcakları bazı yıllarda hiç görülmezken bazı yıllarda birden fazla kez yaşanabiliyor.
Meteoroloji verilerine göre 2-8 Kasım haftasında hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri seviyesinde seyretmesi bekleniyor. Ancak perşembe gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.
PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Pastırma sıcaklarının ne kadar devam edeceği, o yılki basınç sistemlerinin seyrine göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle birkaç günlük kısa bir ısınma dönemi şeklinde yaşanan bu süreç, çoğu zaman 3 ila 7 gün arasında sürüyor.
Yüksek basınç koşullarının etkisini koruması halinde ise ılık ve güneşli havalar yaklaşık bir hafta boyunca devam edebiliyor.
PASTIRMA SICAKLARI HER BÖLGEDE AYNI HİSSEDİLMİYOR
Pastırma sıcakları Türkiye genelinde aynı tarihlerde ve aynı ölçüde etkili olmayabilir. Marmara ile İç Anadolu’da gündüz saatlerinde daha ılık ve güneşli bir hava öne çıkarken, gece sıcaklıklarında belirgin düşüşler yaşanabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak hava koşulları daha uzun süre korunabilir. Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı kesimlerde ise geceler serin kalmaya devam ederken gündüz yaşanan sıcaklık artışı daha sınırlı olabilir.
Bu dönemde en dikkat çeken hava özelliği, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıdır. Öğle saatlerinde yazı andıran bir hava hissedilebilse de sabah erken saatlerde ve akşamları serinlik belirginleşebilir. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde ayaz etkisi de görülebilir.