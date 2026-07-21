YKS sonuçları için geri sayım sürerken üniversite adayları tercih hazırlıklarını sürdürüyor. PDR bölümü, eğitim fakültelerinin en çok ilgi gören programları arasında yer alıyor. Adaylar tercih yaparken taban puanların yanı sıra başarı sıralamalarını da dikkate alıyor. Uzmanlar, tercihlerin yalnızca puana göre değil başarı sıralamasına göre yapılmasını tavsiye ediyor. Peki, PDR bölümüne yerleşmek için kaç puan almak gerekiyor? İşte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü taban puanları...