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        Haberler Bilgi Gündem PDR taban puanları 2026: 2026 PDR olan üniversiteler, taban puanları, başarı sıralamaları

        PDR taban puanları 2026: 2026 PDR olan üniversiteler, taban puanları, başarı sıralamaları

        YKS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümünü tercih etmek isteyen adaylar taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Eğitim fakültelerinde yer alan PDR programları, her yıl eşit ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Adaylar tercih sürecinde üniversitelerin kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. Geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri, tercih yapacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Tercihlerin kesinleşmesi için ÖSYM ve YÖK ATLAS verilerinin dikkatle incelenmesi öneriliyor. Peki, 2026 PDR taban puanları kaç, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü olan üniversiteler hangileri? İşte PDR başarı sıralamaları ve tercih sürecinde bilinmesi gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        YKS sonuçları için geri sayım sürerken üniversite adayları tercih hazırlıklarını sürdürüyor. PDR bölümü, eğitim fakültelerinin en çok ilgi gören programları arasında yer alıyor. Adaylar tercih yaparken taban puanların yanı sıra başarı sıralamalarını da dikkate alıyor. Uzmanlar, tercihlerin yalnızca puana göre değil başarı sıralamasına göre yapılmasını tavsiye ediyor. Peki, PDR bölümüne yerleşmek için kaç puan almak gerekiyor? İşte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü taban puanları...

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        PDR TABAN PUANLARI 2026

        Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü, Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci alıyor. 2026 tercih döneminde adaylar, YÖK ATLAS üzerinden üniversitelerin geçmiş yıllara ait taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturabiliyor.

        PDR TABAN PUANLARI

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        PDR OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

        Türkiye'de birçok devlet ve vakıf üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü bulunuyor. Bunlardan bazıları şunlar:

        Boğaziçi Üniversitesi

        Akdeniz Üniversitesi

        Trakya Üniversitesi

        Düzce Üniversitesi

        Kırıkkale Üniversitesi

        İnönü Üniversitesi

        Necmettin Erbakan Üniversitesi

        Fırat Üniversitesi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

        Amasya Üniversitesi

        Kastamonu Üniversitesi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

        Üniversitelerin güncel kontenjan ve yerleştirme bilgilerine YÖK ATLAS üzerinden ulaşılabiliyor.

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        Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce)

        Hacettepe Üniversitesi

        Ankara Üniversitesi

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

        Marmara Üniversitesi

        Gazi Üniversitesi

        Yıldız Teknik Üniversitesi

        Ege Üniversitesi

        Anadolu Üniversitesi

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        PDR BAŞARI SIRALAMALARI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

        Tercih döneminde uzmanlar, adayların yalnızca taban puanlara değil başarı sıralamalarına göre tercih yapmasını öneriyor. Çünkü taban puanlar her yıl sınavın zorluk derecesi ve kontenjanlara bağlı olarak değişebilirken başarı sıralamaları daha sağlıklı bir karşılaştırma imkânı sunuyor.

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        PDR TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        PDR bölümünü tercih edecek adayların;

        Başarı sıralarını,

        Üniversitenin bulunduğu şehri,

        Kontenjan sayılarını,

        Devlet veya vakıf üniversitesi olmasını,

        Eğitim dili ve öğretim türünü,

        Geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini

        dikkate alarak tercih listelerini hazırlamaları öneriliyor.

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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