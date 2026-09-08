Porto - Manchester City maçı izle bilgisi: Porto - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 1. hafta maçında Porto, Manchester City'i ağırlıyor. Avrupa futbolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadele Estádio do Dragão'da oynanacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde Porto - Manchester City maçı canlı izle ekranı, maçın başlama saati ve maçın şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağını araştırıyor. Peki Porto - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak? İşte Porto - Manchester City maçı canlı izle ekranı...
Porto ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Porto güçlü rakibi karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Konuk ekip ise zorlu deplasmanda galip gelip Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor. Peki Porto - Manchester City maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Porto - Manchester City maçı canlı izle bilgisi...
PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Porto - Manchester City maçı 8 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Estádio do Dragão'da oynanacak mücadele tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PORTO - MANCHESTER CITY CANLI İZLE EKRANI
Porto - Manchester City canlı izle ekranı için tabii'nin resmi yayın platformu kullanılabilecek.
Futbolseverler maç başlamadan önce yayın platformuna girerek Porto - Manchester City canlı yayın ekranına ulaşabilecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve anlık gelişmeleri de maç boyunca takip edilebilecek.
PORTO - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER
Porto: D. Costa, A. Costa, Perez, Kiwior, Moura, Fofana, Rosario, Veiga, Gomes, Silva, Pepe
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Çerki, Foden; Haland