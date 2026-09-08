Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Porto - Manchester City maçı izle bilgisi: Porto - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

        Porto - Manchester City maçı izle bilgisi: Porto - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 1. hafta maçında Porto, Manchester City'i ağırlıyor. Avrupa futbolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadele Estádio do Dragão'da oynanacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde Porto - Manchester City maçı canlı izle ekranı, maçın başlama saati ve maçın şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağını araştırıyor. Peki Porto - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak? İşte Porto - Manchester City maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 18:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Porto ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Porto güçlü rakibi karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Konuk ekip ise zorlu deplasmanda galip gelip Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor. Peki Porto - Manchester City maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Porto - Manchester City maçı canlı izle bilgisi...

        2

        PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Porto - Manchester City maçı 8 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

        3

        PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estádio do Dragão'da oynanacak mücadele tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        PORTO - MANCHESTER CITY CANLI İZLE EKRANI

        Porto - Manchester City canlı izle ekranı için tabii'nin resmi yayın platformu kullanılabilecek.

        Futbolseverler maç başlamadan önce yayın platformuna girerek Porto - Manchester City canlı yayın ekranına ulaşabilecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve anlık gelişmeleri de maç boyunca takip edilebilecek.

        5

        PORTO - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER

        Porto: D. Costa, A. Costa, Perez, Kiwior, Moura, Fofana, Rosario, Veiga, Gomes, Silva, Pepe

        Manchester City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Çerki, Foden; Haland

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Porto - Manchester City maçı
        #şampiyonlar ligi
        #UEFA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanlar'ı kabul etti
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı