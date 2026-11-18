GTA 6 ÖN YÜKLEME NE ZAMAN BAŞLADI?

GTA 6'nın dijital sürümleri için ön yükleme işlemleri 10 Kasım 2026 tarihinde başladı. PlayStation 5 kullanıcıları yerel saatle gece yarısından itibaren, Xbox kullanıcıları ise GMT saat dilimine göre ön yükleme yapabiliyor.

Ön yükleme sayesinde oyuncular, oyunun dosyalarını çıkış gününden önce konsollarına indirebiliyor. Böylece erişim açıldığında indirme işlemini beklemeden oyuna başlayabiliyor.

GTA 6'NIN KONUSU NE, HANGİ KARAKTERLER OLACAK?

Grand Theft Auto 6, oyuncuları Leonida eyaletinde bulunan Vice City'ye götürecek. Oyunun hikâyesinin merkezinde Jason ve Lucia karakterleri yer alacak.

İkili, başarısızlıkla sonuçlanan bir soygunun ardından kendilerini geniş çaplı bir suç komplosunun içinde bulacak. Oyuncular, iki karakterin hikâyesine eşlik ederken Vice City'nin farklı bölgelerinde suç, aksiyon ve macera dolu bir dünyayı keşfedecek.