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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle: Real Madrid Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Real Madrid Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izle: Real Madrid Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        EuroLeague 9'uncu haftada Real Madrid Fenerbahçe Tarfin maçı oynanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyenler Real Madrid Fenerbahçe maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Mücadeleyi Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Stefan Calic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek. Real Madrid Fenerbahçe Tarfin maçı yayın tarihi, saati ve kanal bilgisi belli oldu. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadele, EuroLeague'de üst sıraları hedefleyen iki ekip açısından önem taşıyor. Peki Real Madrid Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        Real Madrid Fenerbahçe Tarfin canlı yayında yayınlanacak. THY EuroLeague'in 9. haftası kapsamında oynanacak Real Madrid - Fenerbahçe maçı yayın kanalı merak ediliyor. Sarı-lacivertli takım, ligde aldığı 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Real Madrid ise 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 6. basamakta yer alıyor. İşte, Real Madrid Fenerbahçe Tarfin maçı canlı yayın bilgisi ve tüm detaylar

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        REAL MADRID-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?

        29 Ekim Perşembe günü (bugün) Movistar Arena’da oynanacak mücadele Real Madrid Fenerbahçe maçı 22.45’te başlayacak.

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        REAL MADRID-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Real Madrid Fenerbahçe maçı S Sport’tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Stefan Calic (Sırbistan) hakemleri yönetecek.

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