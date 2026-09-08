Real Madrid - Inter maçı canlı izle bilgisi: Real Madrid - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası dev bir maça sahne oluyor. Real Madrid sahasında İtalyan devi Inter'i ağırlıyor. Santiago Bernabéu'da oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar Real Madrid - Inter maçı canlı izle, maçın başlama saati ve yayın kanalını araştırıyor. Milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Inter maçı canlı izle ekranı...
Real Madrid ile Inter, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya geliyor. İspanyol devi, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede üç puan hedeflerken Inter de güçlü rakibi karşısında avantajlı bir sonuç almak istiyor. Real Madrid - Inter maçı canlı izle: Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Inter maçı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...
REAL MADRİD - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Inter maçı 8 Eylül 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
REAL MADRİD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak mücadele tabii Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak
REAL MADRİD - INTER CANLI İZLE EKRANI
Real Madrid - Inter canlı izle ekranı için maçın resmi yayıncısı tabii Spor olacak.
Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin tabii'nin resmi yayın platformundaki tabii Spor kanalını kullanması gerekiyor.
ARDA GÜLER REAL MADRİD - INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, Inter karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör José Mourinho, Arda Güler, Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga'nın cezaları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacağını doğruladı.
Arda Güler'in cezası, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle devam ediyor. Bu nedenle milli futbolcu Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında kadroda yer alamayacak.
REAL MADRİD - INTER MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Konaté, Huijsen, Cucurella, Dumfries; Valverde, Bellingham; Brahim Diaz, Diomande, Vinicius Junior; Mbappe.
Inter: Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Andy Diouf, Zielinski; Thuram, Lautaro Martinez.