Real Madrid ile Inter, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya geliyor. İspanyol devi, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede üç puan hedeflerken Inter de güçlü rakibi karşısında avantajlı bir sonuç almak istiyor. Real Madrid - Inter maçı canlı izle: Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Inter maçı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...