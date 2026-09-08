Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Inter maçı canlı izle bilgisi: Real Madrid - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid - Inter maçı canlı izle bilgisi: Real Madrid - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası dev bir maça sahne oluyor. Real Madrid sahasında İtalyan devi Inter'i ağırlıyor. Santiago Bernabéu'da oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar Real Madrid - Inter maçı canlı izle, maçın başlama saati ve yayın kanalını araştırıyor. Milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Inter maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 20:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Real Madrid ile Inter, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında karşı karşıya geliyor. İspanyol devi, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede üç puan hedeflerken Inter de güçlü rakibi karşısında avantajlı bir sonuç almak istiyor. Real Madrid - Inter maçı canlı izle: Real Madrid - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Inter maçı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...

        2

        REAL MADRİD - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid - Inter maçı 8 Eylül 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.

        3

        REAL MADRİD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

        Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak mücadele tabii Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak

        4

        REAL MADRİD - INTER CANLI İZLE EKRANI

        Real Madrid - Inter canlı izle ekranı için maçın resmi yayıncısı tabii Spor olacak.

        Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin tabii'nin resmi yayın platformundaki tabii Spor kanalını kullanması gerekiyor.

        5

        ARDA GÜLER REAL MADRİD - INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, Inter karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör José Mourinho, Arda Güler, Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga'nın cezaları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacağını doğruladı.

        Arda Güler'in cezası, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle devam ediyor. Bu nedenle milli futbolcu Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında kadroda yer alamayacak.

        6

        REAL MADRİD - INTER MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois; Konaté, Huijsen, Cucurella, Dumfries; Valverde, Bellingham; Brahim Diaz, Diomande, Vinicius Junior; Mbappe.

        Inter: Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Andy Diouf, Zielinski; Thuram, Lautaro Martinez.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Real Madrid - Inter maçı
        #real madrid
        #şampiyonlar ligi
        #arda güler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanlar'ı kabul etti
        Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da!
        Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da!
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı