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        Haberler Bilgi Gündem Resimli cuma mesajları 2026: En güzel, anlamlı, dualı, kısa, uzun, yeni, ayetli cuma mesajları

        Resimli cuma mesajları 2026: En güzel, anlamlı, dualı, kısa, uzun, yeni, ayetli cuma mesajları

        Cuma günü sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler, en anlamlı cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Müslümanlar için mübarek kabul edilen cuma gününde dua ve iyi dilekler paylaşılmaya devam ediyor. Resimli cuma mesajları, WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. İşte 6 Kasım 2026 en güzel, yeni, kısa, uzun, anlamlı, dualı hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:45 Güncelleme:
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        Cuma gününün manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, güne özel mesajları araştırıyor. Hayırlı cumalar dilekleri, sosyal medya hesaplarında ve mesajlaşma uygulamalarında en çok paylaşılan içerikler arasında bulunuyor. Kısa, uzun, ayetli, hadisli ve dualı mesajlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok aranan konular arasında yer alıyor. İşte 2026 en anlamlı, güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...

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        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026

        Hayırlı Cumalar! Rabbim gönlünüzden geçen güzel dilekleri kabul etsin, evinize huzur, ömrünüze bereket versin.

        Cumanız mübarek olsun. Allah kalbinizden huzuru, hanenizden bereketi, hayatınızdan sevdiklerinizi eksik etmesin.

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        Bu mübarek cuma günü dualarınız kabul, gönlünüz ferah, yolunuz açık olsun. Hayırlı Cumalar!

        Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice cumalara ulaşmanız dileğiyle.

        Rabbim bugünümüzü dünden, yarınımızı bugünden hayırlı eylesin. Cumanız mübarek olsun.

        Gönüllerin sevgiyle, evlerin bereketle, duaların umutla dolduğu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

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        DUALI CUMA MESAJLARI

        Cuma gününde sevdiklerine dua içeren mesajlar göndermek isteyenler için en çok tercih edilen ifadeler arasında sağlık, huzur, af ve bereket dilekleri yer alıyor.

        Allah'ım, bu mübarek cuma günü bizlere hayırlı kapılar aç, gönlümüze huzur, işlerimize kolaylık ver. Dualarımızı kabul eyle. Hayırlı Cumalar.

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        Rabbim, bizi iyilikten ayırmasın, kalbimize iman, evimize huzur, rızkımıza bereket nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.

        Ya Rabbi! Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara kolaylık, gönlü kırıklara huzur ver. Hayırlı Cumalar.

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        Allah'ım, sevdiklerimizi koru, bizi kötü düşüncelerden uzak tut ve hayırlı bir ömür nasip et. Cumanız mübarek olsun.

        Rabbim, ettiğimiz duaları hayırlısıyla kabul etsin; gönlümüzü umutla, hayatımızı iyilikle doldursun. Hayırlı Cumalar.

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        KISA VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

        WhatsApp durumunda, SMS'te veya sosyal medya paylaşımlarında kullanabileceğiniz kısa cuma mesajları da yoğun şekilde araştırılıyor.

        Hayırlı Cumalar, dualarınız kabul olsun.

        Cumanız mübarek, gönlünüz huzurlu olsun.

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        Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

        Huzur, sağlık ve bereket dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle.

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        Rabbim tüm güzellikleri gönlünüze nasip etsin.

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        AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

        “Gönlünüze huzur, hanenize bereket, dualarınıza kabul nasip olsun. Hayırlı Cumalar!”

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        “Rahmetin, merhametin ve bereketin gönüllerimize dolduğu nice güzel cumalara…”

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

        Birlik, beraberlik ve huzur içinde nice cumalara.

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        “Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde geçireceğiniz mübarek bir cuma olsun. Hayırlı Cumalar!”

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        Aileye göndermek için: “Allah ailemizi bir arada, gönüllerimizi huzurlu, sofralarımızı bereketli kılsın. Cumanız mübarek olsun.”

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        Arkadaşlara göndermek için: “Dertleriniz hafiflesin, umutlarınız çoğalsın, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.”

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        Hayırlı cumalar, gönlünüzden iyilik eksik olmasın.

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        Bu anlamlı mesajları paylaşarak cuma gününün manevi atmosferini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

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        Dualarınız göğe, mutluluğunuz gönlünüze dolsun. Hayırlı Cumalar.

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