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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Kasım: Milli Maç (Türkiye Belçika) zirvede! AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 12 Kasım: Milli Maç (Türkiye Belçika) zirvede! AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 12 Kasım akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Özellikle Türkiye Belçika Milli Maçı geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar arasında ilk sırlara yerleşti. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 12 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları 12 Kasım yani dün akşam ekrana gelen yapımların ardından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Özellikle Türkiye Belçika maçı reytinglerde ilk sıraya yerleşti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 12 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

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