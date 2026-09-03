REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Doğanın Kanunu, Var Mısın Yok Musun, MasterChef… 2 Eylül 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?
Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlandı. Star TV'de Doğanın Kanunu dizisi ile ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları ekranlara geldi. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Peki dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu? İşte, 2 Eylül 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
Her gün kanallarda birçok program, film, dizi ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Takip ettikleri yapımların izlenme durmlarını merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yöneltiyor. Dün akşam Doğanın Kanunu, Var Mısın Yok Musun, MasterChef Türkiye, İntikam Vakti, Asırlık Gece, Kuralsız Sokaklar ve Kalender Pide yapımları ekranlara geldi. Peki, 2 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Eylül Çarşamba gününün ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...
2 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Eylül 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralama tablosu saat 10.00’dan sonra paylaşılacak olup haberimize eklenecektir.
2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI