REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Doğanın Kanunu, Var Mısın Yok Musun, MasterChef… 2 Eylül 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

Her gün kanallarda birçok program, film, dizi ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Takip ettikleri yapımların izlenme durmlarını merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yöneltiyor. Dün akşam Doğanın Kanunu, Var Mısın Yok Musun, MasterChef Türkiye, İntikam Vakti, Asırlık Gece, Kuralsız Sokaklar ve Kalender Pide yapımları ekranlara geldi. Peki, 2 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Eylül Çarşamba gününün ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...