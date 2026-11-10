Reyting sonuçları: Uzak Şehir - MasterChef - Evlilik Güzeldir reytinglerde kaçıncı oldu? 9 Kasım Pazartesi dün akşam reyting sonuçları
9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Uzak Şehir - MasterChef - Evlilik Güzeldir geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar arasında ilk sırlara yerleşti. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 9 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...
Giriş: 10 Kasım 2026 - 07:13 Güncelleme:
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Televizyon ekranlarında Pazar akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Dün akşam ekrana gelen Uzak Şehir - MasterChef - Evlilik Güzeldir gibi yapımlar reytinglerde ilk sıraya yerleşti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 9 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...
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