Reyting sonuçları: Uzak Şehir - MasterChef - Evlilik Güzeldir reytinglerde kaçıncı oldu? 9 Kasım Pazartesi dün akşam reyting sonuçları

Televizyon ekranlarında Pazar akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Dün akşam ekrana gelen Uzak Şehir - MasterChef - Evlilik Güzeldir gibi yapımlar reytinglerde ilk sıraya yerleşti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 9 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...