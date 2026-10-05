REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI | 4 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu? İşte Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, MasterChef reyting sıralaması

4 Ekim 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında dizi ve yarışma programları reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Haftanın son gününde yayınlanan Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, Çirkin, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımlarının reyting performansı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğu Total, AB ve ABC1 sıralaması ile belli oluyor. Peki, 4 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte Total, AB ve ABC1’de Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, Çirkin, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef reyting sıralaması!