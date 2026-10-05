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        Haberler Bilgi REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI | 4 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu? İşte Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, MasterChef reyting sıralaması

        REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI | 4 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu? İşte Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, MasterChef reyting sıralaması

        4 Ekim 2026 reyting sonuçları, pazar akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından izleyicilerin gündeminde. TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17 ve NOW TV'de Ömür Usta dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Son Hesaplaşma filmi sinemaseverlerle buluşurken, Star TV'de yayınlanan Çirkin dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        4 Ekim 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında dizi ve yarışma programları reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Haftanın son gününde yayınlanan Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, Çirkin, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımlarının reyting performansı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğu Total, AB ve ABC1 sıralaması ile belli oluyor. Peki, 4 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte Total, AB ve ABC1’de Teşkilat, Daha 17, Ömür Usta, Çirkin, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef reyting sıralaması!

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        4 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        4 Ekim 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Böylece Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımın birinci olduğu belli oldu.

        Kanal D'de yayınlanan Daha 17 dizisi, tüm kategorilerde birinci, NOW TV'de ekrana gelen Ömür Usta dizisi tüm kategorilerde ikinci, TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisi ise üçüncü oldu.

        İşte dünün reyting sonuçları ile 4 Ekim reyting birincisi, izlenme oranları ve programların sıralamadaki yerleri;

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        4 EKİM 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 Daha 17 Kanal D

        2 Ömür Usta NOW

        3 Teşkilat TRT 1

        4 Daha 17 (Özet) Kanal D

        5 Ömür Usta (Özet) NOW

        6 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW

        7 Teşkilat (Özet) TRT 1

        8 Kanal D Ana Haber Kanal D

        9 MasterChef Türkiye TV8

        10 Çirkin Star TV

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        4 EKİM 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 Daha 17 Kanal D

        2 Ömür Usta NOW

        3 Teşkilat TRT 1

        4 Teşkilat (Özet) TRT 1

        5 Daha 17 (Özet) Kanal D

        6 Ömür Usta (Özet) NOW

        7 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW

        8 MasterChef Türkiye TV8

        9 Çirkin Star TV

        10 Kanal D Ana Haber Kanal D

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        4 EKİM 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 Daha 17 Kanal D

        2 Ömür Usta NOW

        3 Teşkilat TRT 1

        4 Daha 17 (Özet) Kanal D

        5 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW

        6 Ömür Usta (Özet) NOW

        7 MasterChef Türkiye TV8

        8 Çirkin Star TV

        9 Teşkilat (Özet) TRT 1

        10 Show Ana Haber Show TV

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