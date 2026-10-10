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        Haberler Bilgi REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI! 9 Ekim 2026 reyting sonuçları belli oldu: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Total, AB, ABC1’de kaçıncı oldu?

        REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI! 9 Ekim 2026 reyting sonuçları belli oldu: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Total, AB, ABC1’de kaçıncı oldu?

        9 Ekim 2026 Cuma reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana geldi. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizisi ile Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Ters Yüz 2 filmi sinemaseverlere buluşurken, NOW TV'de Yeraltı ve Star TV'de Başkalarının Hayatı dizilerinin tekrarı vardı. Şimdi tüm gözler yapımların izlenme oranlarına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Televizyon ekranlarında cuma akşamı yaşanan rekabetin ardından gözler reyting sıralamasına çevrildi. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Beyaz'la Joker ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise dizi tekrarları ve farklı türde filmler yayınlandı. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden izleyiciler, ‘’9 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 9 Ekim 2026 Cuma reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

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        9 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        9 Ekim 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Böylece günün reyting birincisi ve en çok izlenen 10 yapım belli oldu.

        TRT 1'de yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'' dizisi, üç izleyici grubunda da günün en çok izlenen yapımı oldu.

        Show TV'de ekrana gelen ''Kızılcık Şerbeti'' dizisi Total'de ikinci olurken, AB ve ABC1'de ikinci oldu.

        ''Taşacak Bu Deniz'' dizisinin özet bölümü ise Total'de ikinci sırada yer alırken, AB ve ABC1'de üçüncü oldu.

        İşte Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralamalar;

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        9 EKİM 2026 CUMA TOTAL İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol'da – ATV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        ATV Ana Haber – ATV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        MasterChef Türkiye – TV8

        Show Ana Haber – Show TV

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        9 EKİM 2026 CUMA AB İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        MasterChef Türkiye – TV8

        Esra Erol'da – ATV

        ATV Ana Haber – ATV

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8

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        9 EKİM 2026 CUMA ABC1 İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Esra Erol'da – ATV

        MasterChef Türkiye – TV8

        ATV Ana Haber – ATV

        Show Ana Haber – Show TV

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