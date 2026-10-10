REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI! 9 Ekim 2026 reyting sonuçları belli oldu: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Total, AB, ABC1’de kaçıncı oldu?
9 Ekim 2026 Cuma reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana geldi. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizisi ile Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Ters Yüz 2 filmi sinemaseverlere buluşurken, NOW TV'de Yeraltı ve Star TV'de Başkalarının Hayatı dizilerinin tekrarı vardı. Şimdi tüm gözler yapımların izlenme oranlarına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu? İşte 9 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
Televizyon ekranlarında cuma akşamı yaşanan rekabetin ardından gözler reyting sıralamasına çevrildi. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Beyaz'la Joker ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise dizi tekrarları ve farklı türde filmler yayınlandı. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden izleyiciler, ‘’9 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 9 Ekim 2026 Cuma reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
9 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Ekim 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Böylece günün reyting birincisi ve en çok izlenen 10 yapım belli oldu.
TRT 1'de yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'' dizisi, üç izleyici grubunda da günün en çok izlenen yapımı oldu.
Show TV'de ekrana gelen ''Kızılcık Şerbeti'' dizisi Total'de ikinci olurken, AB ve ABC1'de ikinci oldu.
''Taşacak Bu Deniz'' dizisinin özet bölümü ise Total'de ikinci sırada yer alırken, AB ve ABC1'de üçüncü oldu.
İşte Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralamalar;
9 EKİM 2026 CUMA TOTAL İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Show Ana Haber – Show TV
9 EKİM 2026 CUMA AB İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Esra Erol'da – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8
9 EKİM 2026 CUMA ABC1 İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Esra Erol'da – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV