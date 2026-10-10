REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI! 9 Ekim 2026 reyting sonuçları belli oldu: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, MasterChef Total, AB, ABC1’de kaçıncı oldu?

9 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ekim 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Böylece günün reyting birincisi ve en çok izlenen 10 yapım belli oldu.

TRT 1'de yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'' dizisi, üç izleyici grubunda da günün en çok izlenen yapımı oldu.

Show TV'de ekrana gelen ''Kızılcık Şerbeti'' dizisi Total'de ikinci olurken, AB ve ABC1'de ikinci oldu.

''Taşacak Bu Deniz'' dizisinin özet bölümü ise Total'de ikinci sırada yer alırken, AB ve ABC1'de üçüncü oldu.

İşte Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralamalar;