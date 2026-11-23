SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman ve hangi kadrolarda yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımına ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiği açıklanırken, adayların gözü İŞKUR ve ÖSYM başvuru ekranlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı bitmeden yeni personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru takvimi, kadro dağılımı ve şartlar araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, 2026 personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımına ilişkin son gelişmeler…
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için gözler, ilan ve başvuru takvimine ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından adaylar; İŞKUR işçi alımı başvuru tarihlerini, KPSS şartını, kadro dağılımını ve başvuru koşullarını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 son durumu…
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
23 Kasım 2026 itibarıyla Sağlık Bakanlığı'nın 38 bin personel alımına ilişkin resmi başvuru süreci başlamadı. İŞKUR üzerinden yayımlanmış yeni bir sürekli işçi alım ilanı da bulunmuyor.
Adayların başvuru yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı, ÖSYM veya İŞKUR tarafından ilgili ilan ve başvuru kılavuzlarının yayımlanması gerekiyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 İLANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 16 Kasım 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, 38 bin personel alımına ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Memişoğlu, sürecin ayrıntılarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
Ancak personel alımının hangi tarihte duyurulacağına ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmadı. İlan tarihi, kontenjan dağılımı ve başvuru sürecinin ayrıntıları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek. Adayların başvuru tarihleri için Bakanlığın resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak sürekli işçi alımlarının İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Önceki alım dönemlerinde olduğu gibi başvuruların İŞKUR'un çevrim içi şubesi üzerinden alınması ve ilgili kadrolar için kura yönteminin uygulanması öngörülüyor.
Adaylar, ilan yayımlandığında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinden açık iş ilanlarını inceleyebilecek. Başvuru şartları, gerekli belgeler, başvuru süresi ve kura takvimi yayımlanacak ilanla birlikte netleşecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARI KAPSAYACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımında kadro ve branş dağılımı henüz resmi olarak duyurulmadı. Önceki alım dönemleri dikkate alındığında İŞKUR üzerinden yapılacak sürekli işçi alımlarında şu unvanların yer alması bekleniyor:
Sözleşmeli sağlık personeli alımlarında ise hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve farklı branşlarda hekim dışı sağlık çalışanları için kontenjan ayrılması öngörülüyor.
Alım yapılacak iller, kadro sayıları, eğitim şartları ve KPSS koşulları henüz açıklanmadı. Kesin bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanı ve başvuru kılavuzunda yer alacak.