SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 İLANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 16 Kasım 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, 38 bin personel alımına ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Memişoğlu, sürecin ayrıntılarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Ancak personel alımının hangi tarihte duyurulacağına ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmadı. İlan tarihi, kontenjan dağılımı ve başvuru sürecinin ayrıntıları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek. Adayların başvuru tarihleri için Bakanlığın resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.