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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı! 15 Kasım Pazar Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı! 15 Kasım Pazar Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu'nda haftanın merakla beklenen çekilişi 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve 5+1 bilen talihlinin çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Haftanın çekilişinde kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Peki, 15 Kasım 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, Şans Topu'nda sonuçlar nasıl sorgulanır, büyük ikramiye devretti mi? İşte 15 Kasım Pazar Şans Topu sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 20:07 Güncelleme:
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        Şans Topu'nun 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Haftanın çekilişinde kazandıran numaralar belli olurken vatandaşlar sonuçları öğrenmek için araştırmalarına başladı. Büyük ikramiyenin hangi talihliye isabet ettiği ve kaç kişinin ikramiye kazandığı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, 15 Kasım Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden sorgulanır? İşte Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...

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        15 KASIM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        15 Kasım 2026 Pazar günü düzenlediği Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.

        İşte Şans Topu sonuçları

        7 - 12 - 18 - 20 - 26 + 7

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Şans oyunuseverler, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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