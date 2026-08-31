TARİFİN OLMAZSA OLMAZI: 750 ML KIRMIZI ŞARAP

José Andrés’in tarifinde yemeğin karakterini belirleyen en önemli malzeme tavuk gibi görünse de asıl lezzet kaynağı 750 ml kırmızı şarap oluyor. Şarap, yalnızca pişirme sıvısı olarak değil, aynı zamanda yemeğin temel aromasını oluşturan bir çeşni olarak kullanılıyor.

Şef, bu tarif için asit dengesi iyi ve orta gövdeli kırmızı şarapları tercih ediyor. Genç tempranillo çeşitleri, Ribera del Duero veya Rioja’nın hafif crianza şarapları yemeğin lezzetini tamamlayan seçenekler arasında gösteriliyor. Geleneksel Fransız tarifinde ise özellikle Burgonya bölgesinin Pinot Noir şarapları kullanılıyor.