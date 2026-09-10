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        Haberler Bilgi Sevdiğim Sensin bu akşam var mı? Sevdiğim Sensin yeni sezon ilk bölümü bugün yayınlanacak mı? 10 Eylül 2026 Star TV yayın akışı

        Sevdiğim Sensin bu akşam var mı? Sevdiğim Sensin yeni sezon ilk bölümü bugün yayınlanacak mı? 10 Eylül 2026 Star TV yayın akışı

        Star TV'nin ilgiyle takip edilen yapımlarından Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümleri için geri sayım sürerken, izleyiciler ilk bölümün yayın tarihini ve bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, Sevdiğim Sensin yeni sezon ilk bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Star TV yayın akışında yer alıyor mu? İşte dizinin yeni sezonuyla ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini üstlendiği yapımın yeni sezon bölümleri için heyecan artarken, dizinin takipçileri ilk bölümün yayın tarihini araştırıyor. Yeni sezon başlangıcıyla ilgili detaylar merak edilirken, izleyiciler “Sevdiğim Sensin yeni sezon ilk bölümü bu akşam yayınlanacak mı?” ve “Dizi Star TV yayın akışında yer alıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte Sevdiğim Sensin’in yeni sezonuyla ilgili merak edilen gelişmeler...

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        SEVDİĞİM SENSİN YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI?

        Sevdiğim Sensin dizisi, yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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        SEVDİĞİM SENSİN YENİ SEZON 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Erkan, Ferman’ın vurulmasını üstlenerek tutuklanır ve İstanbul’da mahkemeye çıkarılır. Ancak Dicle’nin önünde çözmesi gereken çok daha büyük sorunlar vardır.

        Ferman’ın durumu kritiktir ve hayatta kalabilmesi için acilen böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bu nedenle Ferman da İstanbul’a getirilirken, Erkan’ın tutuklu yargılanmasına karar verilmesiyle tüm dikkatler Ferman’ın hayatta kalıp kalamayacağına çevrilir.

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        SEVDİĞİM SENSİN KADROSUNA ALPER ÇANKAYA DAHİL OLDU!

        Sevdiğim Sensin dizisinin yeni sezon kadrosuna başarılı oyuncu Alper Çankaya katıldı. Çankaya, dizide Ali Cabbar karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkacak.

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        STAR TV 10 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Güzel Köylü

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Sevdiğim Sensin/Yeni Sezon

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        #Sevdiğim Sensin
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        #Star TV yayın akışı
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