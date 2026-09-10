Sevdiğim Sensin bu akşam var mı? Sevdiğim Sensin yeni sezon ilk bölümü bugün yayınlanacak mı? 10 Eylül 2026 Star TV yayın akışı

SEVDİĞİM SENSİN YENİ SEZON 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erkan, Ferman’ın vurulmasını üstlenerek tutuklanır ve İstanbul’da mahkemeye çıkarılır. Ancak Dicle’nin önünde çözmesi gereken çok daha büyük sorunlar vardır.

Ferman’ın durumu kritiktir ve hayatta kalabilmesi için acilen böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bu nedenle Ferman da İstanbul’a getirilirken, Erkan’ın tutuklu yargılanmasına karar verilmesiyle tüm dikkatler Ferman’ın hayatta kalıp kalamayacağına çevrilir.