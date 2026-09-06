Sirke ile ön camı temizleyin, lekelerden ve erken buzlanmadan kurtulun

SOĞUK SABAHLARDA BUZLANMAYI GECİKTİREN İLKE

Sirkenin ön camdaki ikinci kullanımı temizlikle ilgili değil. Soğuk sabahlarda kırağı ve buz oluşumunu geciktirmek için başvurulan eski bir ev yöntemi bu, arkasında da bilinen bir kimya kuralı var. Suya eklenen çözünen madde, suyun donma noktasını değiştirebiliyor. Kışın yollara tuz dökülmesinin mantığı da bu. Sirke camda tutmuş buzu kaldırmıyor; etkisi donmayı geciktirmekle sınırlı. Soğuk ya da nemli havalarda araç içindeki buğulanmayı azalttığı da söyleniyor. Ucuz olması ve evde kolay bulunması, yöntemi havaların soğuduğu dönemde sürücüler arasında dolaşımda tutuyor.