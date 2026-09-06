Sirke ile ön camı temizleyin, lekelerden ve erken buzlanmadan kurtulun
Beyaz sirkenin ön camda böcek kalıntısı, kuş pisliği ve kireç lekesine karşı nasıl kullanıldığı, camda buzlanmayı neden geciktirdiği gün içinde sıklıkla aratılıyor. Ön camda biriken kirlerin bir kısmı sıradan suyla kolay çıkmıyor. Sirkenin ön camdaki ikinci kullanımı ise temizlikle ilgili değil. Soğuk sabahlarda kırağı ve buz oluşumunu geciktirmek için başvurulan eski bir ev yöntemi bu, arkasında da bilinen bir kimya kuralı var.
Ön cama sirke sıkıldığında iş gören şey, sirkenin yüzeydeki yağı çözebilmesi. Ana bileşeni asetik asit; ona dezenfekte edici ve yağ çözücü özellikler atfediliyor. Camı berrak bırakabiliyor. Beyaz sirke, ev temizliğinde olduğu gibi araç bakımında da en sık kullanılan ürünlerden biri.
YAĞ ÇÖZÜCÜ ETKİ CAMDAKİ LEKEYİ NASIL KALDIRIYOR?
Ön camda biriken kirlerin bir kısmı sıradan suyla kolay çıkmıyor. Yaz yollarında yapışan böcek kalıntısı, kuş pisliği ve ağaç reçinesi bu grubun başında yer alıyor. Musluk suyunun mineral oranı yüksek olduğunda camda kalan kireç lekeleri de aynı yere düşüyor.
Mesele yalnızca görüntü değil. Direksiyon başındaki görüşü de bozuyorlar. Sirke yüzeydeki yağı çıkarıyor. Uygulama için sirkenin suyla eşit oranda seyreltilmesi ve camın mikrofiber bezle silinmesi öneriliyor. Mikrofiber tercihi, yüzeyde çizik kalmasının önüne geçiyor. Seyreltme kısmı ise boşuna değil. Saf sirke fazla ve sık kullanıldığında aracın lastik, plastik ya da boyalı bölümlerine zarar verebiliyor.
SOĞUK SABAHLARDA BUZLANMAYI GECİKTİREN İLKE
Sirkenin ön camdaki ikinci kullanımı temizlikle ilgili değil. Soğuk sabahlarda kırağı ve buz oluşumunu geciktirmek için başvurulan eski bir ev yöntemi bu, arkasında da bilinen bir kimya kuralı var. Suya eklenen çözünen madde, suyun donma noktasını değiştirebiliyor. Kışın yollara tuz dökülmesinin mantığı da bu. Sirke camda tutmuş buzu kaldırmıyor; etkisi donmayı geciktirmekle sınırlı. Soğuk ya da nemli havalarda araç içindeki buğulanmayı azalttığı da söyleniyor. Ucuz olması ve evde kolay bulunması, yöntemi havaların soğuduğu dönemde sürücüler arasında dolaşımda tutuyor.