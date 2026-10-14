ŞOK 14 EKİM AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! ŞOK 14-20 Ekim Haftanın Fırsatları aktüel kataloğunda neler var? Direksiyon Kılıfı, Battaniye, Ütü Masası raflarda...

ŞOK'un 14-20 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan aktüel ürün kampanyası başladı. Yeni haftanın fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüketiciler, marketin güncel kataloğunda yer alan ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. Bu haftaki ürün seçkisinde özellikle sonbahar aylarına yönelik giyim ve ev tekstili ürünleri ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği otomobil aksesuarları dikkat çekiyor. Kadın triko hırka, baklava desenli kazak, pijama takımı ve çift kişilik battaniyenin yanı sıra oto cam suyu, radyatör antifrizi, cam sileceği, akordiyon kriko, kompresör, lastik parlatma aplikatörü ve balık yüzgeci anten de raflardaki yerini alıyor. Peki, ŞOK 14-20 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var, bu hafta hangi ürünler satışa sunuluyor? İşte ŞOK'un yeni hafta kampanyasında yer alan ürünler ve alışveriş öncesi merak edilen ayrıntılar...