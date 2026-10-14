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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 14 EKİM AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! ŞOK 14-20 Ekim Haftanın Fırsatları aktüel kataloğunda neler var? Direksiyon Kılıfı, Battaniye, Ütü Masası raflarda...

        ŞOK 14 EKİM AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! ŞOK 14-20 Ekim Haftanın Fırsatları aktüel kataloğunda neler var? Direksiyon Kılıfı, Battaniye, Ütü Masası raflarda...

        ŞOK marketin 14-20 Ekim 2026 tarihleri için hazırladığı yeni aktüel ürün kataloğu satışa çıktı. Bu hafta raflarda ev tekstilinden kadın giyimine, otomobil bakım ürünlerinden kullanışlı araç gereçlere kadar pek çok farklı seçenek bulunuyor. Kalp desenli çift kişilik battaniye, kadın pijama takımı, baklava desenli triko kazak ve kalp düğmeli hırka gibi ürünlerin yanı sıra oto cam sileceği, antifriz, kompresör, akordiyon kriko ve lastik temizleme aplikatörü de satışa sunuluyor. Kampanya kapsamındaki ürünlere ŞOK mağazalarından ve marketin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Peki, 14-20 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte bu haftanın ŞOK indirimli ürünleri ve merak edilen aktüel katalog listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        1

        ŞOK'un 14-20 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan aktüel ürün kampanyası başladı. Yeni haftanın fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüketiciler, marketin güncel kataloğunda yer alan ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. Bu haftaki ürün seçkisinde özellikle sonbahar aylarına yönelik giyim ve ev tekstili ürünleri ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği otomobil aksesuarları dikkat çekiyor. Kadın triko hırka, baklava desenli kazak, pijama takımı ve çift kişilik battaniyenin yanı sıra oto cam suyu, radyatör antifrizi, cam sileceği, akordiyon kriko, kompresör, lastik parlatma aplikatörü ve balık yüzgeci anten de raflardaki yerini alıyor. Peki, ŞOK 14-20 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var, bu hafta hangi ürünler satışa sunuluyor? İşte ŞOK'un yeni hafta kampanyasında yer alan ürünler ve alışveriş öncesi merak edilen ayrıntılar...

        2

        ŞOK 14-20 EKİM HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU

        Elidor Güçlü ve Parlak/Onarıcı ve Koruyucu Şampuan 650 ml + 325 ml 279 TL

        Elseve Hydra Hyoluronic Saç Kremi 250 ml 179 TL

        Dermokil Şampuan Çeşitleri 950 ml 139 TL

        Signal White Now Gold Diş Macunu 75 ml 99 TL

        Familia Natural Bambu Özlü Kağıt Havlu 6'lı 178 TL (1 Alana 1 Bedava)

        3

        Salatalık Turşusu/Karışık Turşu 3KG 175 TL

        Deren Bardak Poşet Çay 25'li 37,90 TL

        Amigo Yer Fıstığı Ezmesi 360 g 99 TL

        Nusbeisser Fındıklı Çikolata 100 g 129 TL

        Uno Tam Buğday Unlu Lavaş 92,90 TL

        4

        Ütü Masası 1.750 TL

        Kelebek Kurutmalık 1.500 TL

        Granit Sahan ve Tava Seti 2'li 1.390 TL

        Granit Derin Tencere 22 cm 1.190 TL

        Granit Basık Tencere 24 cm 1.190 TL

        Granit Krep Tava 26 cm 599 TL

        Granit Tava 26 cm 699 TL

        Borcam Yuvarlak Tepsi 275 TL

        Paşabahçe Snowbox Saklama Kabı Seti 5 Parça 625 TL

        Borcam Yuvarlak Tepsi 299 TL

        Breakfast Kapaklı Kavanoz 2'li 1230 cc 375 TL

        Breakfast Kapaklı Kavanoz 2'li 795 cc 299 TL

        Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 699 TL

        Bouquet Kase Tabak 275 TL

        Odin Su Bardağı Seti 4'lü 330 cc 275 TL

        Odin Meşrubat Bardağı Seti 4'lü 356 cc 299 TL

        Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı 499 TL

        Desenli Porselen Kupa 325 TL

        Bambu Kesme Tahtası 225 TL

        Kapaklı Çelik Saklama Kabı 499 TL

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        Şarjlı Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi 1.750 TL

        Araç İçi Hava Temizleyici 250 TL

        Kompresör Anolog Basınç Göstergeli 799 TL

        Üçgen Reflektör Lambası 499 TL

        Balık Yüzgeci Anten 100 TL

        Oto Koltuk Arası Düzenleyici 2'li 125 TL

        Araç Çakmak Şarjı 100 W 199 TL

        Direksiyon Kılıfı 199 TL

        Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 299 TL

        Oto Süper Emici Kurulama Bezi 75 TL

        Oto Kir Zor Kir Bezi 2'li 150 TL

        Oto Cam Bezi 3'lü 100 TL

        6

        Antifrizli Oto Cam Suyu 149 TL

        Radyatör Antifriz -36 3L 249 TL

        Oto Cam Silesi 75 TL

        Akordiyon Kriko Cırcırlı 699 TL

        Oto Yıkama Basınçlı Köpük Püskürtücü 2L 250 TL

        Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set 150 TL

        Lastik Parlatma Aplikatörü 199 TL

        Oto Karbon Koruma Bandı 125 TL

        Araç Çöp Kovası 100 TL

        Araç İçi Temizleme Fırçası 75 TL

        Bel Desteği 125 TL

        Kör Nokta Aynası 2'li 75 TL

        Kaporta Göçük Düzeltici 75 TL

        Motosiklet Telefon Tutucu 399 TL

        Cep Telefon Malzeme Filesi 75 TL

        Otopark Numaratör Fosforlu 50 TL

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        Sarar Çift Kişilik Pamuk Akrilik Battaniye 599 TL

        Kadın Pijama Takımı Fiyonk Aksesuarlı 699 TL

        Kadın Dantelli Slip 2'li 150 TL

        Kadın Straplez Sütyen 325 TL

        Kadın Kalp Düğmeli Triko Hırka 799 TL

        Kadın Düğmeli Baklava Desenli Triko Kazak 799 TL

        Kadın Kalp Desenli Terlik Pelüş Konçlu 250 TL

        Kadın Pelüş Ev Ayakkabısı 299 TL

        Kadın Pelüş Tek Bant Terlik 175 TL

        Penti Glow Fit 15 Den Külotlu Çorap Moda Renkler 125 TL

        Bonbon Lüks Yumak 2'li 100 TL

        Bonbon Kristal Yumak 2'li 100 TL

        Torima Dikiş Makinesi DM-01 1.299 TLÇift Kişilik Kalp Baskılı Emboss Battaniye 1.199 TL

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        Airpods 4. Nesil Kulaklık 7.499 TL

        Probook 440 14' G10 Notebook 256 GB Gümüş 32.999 TL

        Watch 2 Siyah / Gümüş Akıllı Saat 9.999 TL

        Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 12 GB RAM Titanyum Gri/Siyah 74.999 TL

        Samsung Galaxy TAB A11+6/128GB WF (X230) Tablet Gri 9.499 TL

        Samsung 25W Type-C Şarj Cihazı Beyaz Vnl 999 TL

        Samsung 25 W Type-C Beyaz Hızlı Şarj Adaptörü 749 TL

        Samsung T6530N 65W Şarj Adaptörü (65W+25W+15W) 1.999 TL

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        Goodyear 205/55R16 91V Eagle Sport 4 Mevsim Lastik 2026 4.199 TL

        Goodyear 175/65R14 82T Ultragrip 8 MS Kış Lastiği 2025 2.949 TL

        Goodyear 195/65R15 91H Wintercommand Kış Lastiği 2025 3.299 TL

        Goodyear 205/60R16 96H Wintercommand XL Kış Lastiği 2025 5.099 TL

        Goodyear 205/55R16 91H Wintercommand Kış Lastiği 2026 4.529 TL

        Goodyear 215/55R17 98V Wintercommand XL Kış Lastiği 2026 7.399 TL

        Liqui Moly Cera Tec Seramikli Yağ Katkısı 300 ml 1.199 TL

        Rowe Hightec SYNT RSR 17 SAE 5W-30 Motor Yağı 5 L 2.599 TL

        Rowe Hightec Antifreeze Coolant AN-SF 12+ 1.5 L Antifriz 599 TL

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