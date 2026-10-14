ŞOK 14 EKİM AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! ŞOK 14-20 Ekim Haftanın Fırsatları aktüel kataloğunda neler var? Direksiyon Kılıfı, Battaniye, Ütü Masası raflarda...
ŞOK marketin 14-20 Ekim 2026 tarihleri için hazırladığı yeni aktüel ürün kataloğu satışa çıktı. Bu hafta raflarda ev tekstilinden kadın giyimine, otomobil bakım ürünlerinden kullanışlı araç gereçlere kadar pek çok farklı seçenek bulunuyor. Kalp desenli çift kişilik battaniye, kadın pijama takımı, baklava desenli triko kazak ve kalp düğmeli hırka gibi ürünlerin yanı sıra oto cam sileceği, antifriz, kompresör, akordiyon kriko ve lastik temizleme aplikatörü de satışa sunuluyor. Kampanya kapsamındaki ürünlere ŞOK mağazalarından ve marketin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Peki, 14-20 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte bu haftanın ŞOK indirimli ürünleri ve merak edilen aktüel katalog listesi...
ŞOK'un 14-20 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan aktüel ürün kampanyası başladı. Yeni haftanın fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüketiciler, marketin güncel kataloğunda yer alan ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. Bu haftaki ürün seçkisinde özellikle sonbahar aylarına yönelik giyim ve ev tekstili ürünleri ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği otomobil aksesuarları dikkat çekiyor. Kadın triko hırka, baklava desenli kazak, pijama takımı ve çift kişilik battaniyenin yanı sıra oto cam suyu, radyatör antifrizi, cam sileceği, akordiyon kriko, kompresör, lastik parlatma aplikatörü ve balık yüzgeci anten de raflardaki yerini alıyor. Peki, ŞOK 14-20 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var, bu hafta hangi ürünler satışa sunuluyor? İşte ŞOK'un yeni hafta kampanyasında yer alan ürünler ve alışveriş öncesi merak edilen ayrıntılar...
ŞOK 14-20 EKİM HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU
Elidor Güçlü ve Parlak/Onarıcı ve Koruyucu Şampuan 650 ml + 325 ml 279 TL
Elseve Hydra Hyoluronic Saç Kremi 250 ml 179 TL
Dermokil Şampuan Çeşitleri 950 ml 139 TL
Signal White Now Gold Diş Macunu 75 ml 99 TL
Familia Natural Bambu Özlü Kağıt Havlu 6'lı 178 TL (1 Alana 1 Bedava)
Salatalık Turşusu/Karışık Turşu 3KG 175 TL
Deren Bardak Poşet Çay 25'li 37,90 TL
Amigo Yer Fıstığı Ezmesi 360 g 99 TL
Nusbeisser Fındıklı Çikolata 100 g 129 TL
Uno Tam Buğday Unlu Lavaş 92,90 TL
Ütü Masası 1.750 TL
Kelebek Kurutmalık 1.500 TL
Granit Sahan ve Tava Seti 2'li 1.390 TL
Granit Derin Tencere 22 cm 1.190 TL
Granit Basık Tencere 24 cm 1.190 TL
Granit Krep Tava 26 cm 599 TL
Granit Tava 26 cm 699 TL
Borcam Yuvarlak Tepsi 275 TL
Paşabahçe Snowbox Saklama Kabı Seti 5 Parça 625 TL
Borcam Yuvarlak Tepsi 299 TL
Breakfast Kapaklı Kavanoz 2'li 1230 cc 375 TL
Breakfast Kapaklı Kavanoz 2'li 795 cc 299 TL
Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 699 TL
Bouquet Kase Tabak 275 TL
Odin Su Bardağı Seti 4'lü 330 cc 275 TL
Odin Meşrubat Bardağı Seti 4'lü 356 cc 299 TL
Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı 499 TL
Desenli Porselen Kupa 325 TL
Bambu Kesme Tahtası 225 TL
Kapaklı Çelik Saklama Kabı 499 TL
Şarjlı Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi 1.750 TL
Araç İçi Hava Temizleyici 250 TL
Kompresör Anolog Basınç Göstergeli 799 TL
Üçgen Reflektör Lambası 499 TL
Balık Yüzgeci Anten 100 TL
Oto Koltuk Arası Düzenleyici 2'li 125 TL
Araç Çakmak Şarjı 100 W 199 TL
Direksiyon Kılıfı 199 TL
Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 299 TL
Oto Süper Emici Kurulama Bezi 75 TL
Oto Kir Zor Kir Bezi 2'li 150 TL
Oto Cam Bezi 3'lü 100 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu 149 TL
Radyatör Antifriz -36 3L 249 TL
Oto Cam Silesi 75 TL
Akordiyon Kriko Cırcırlı 699 TL
Oto Yıkama Basınçlı Köpük Püskürtücü 2L 250 TL
Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set 150 TL
Lastik Parlatma Aplikatörü 199 TL
Oto Karbon Koruma Bandı 125 TL
Araç Çöp Kovası 100 TL
Araç İçi Temizleme Fırçası 75 TL
Bel Desteği 125 TL
Kör Nokta Aynası 2'li 75 TL
Kaporta Göçük Düzeltici 75 TL
Motosiklet Telefon Tutucu 399 TL
Cep Telefon Malzeme Filesi 75 TL
Otopark Numaratör Fosforlu 50 TL
Sarar Çift Kişilik Pamuk Akrilik Battaniye 599 TL
Kadın Pijama Takımı Fiyonk Aksesuarlı 699 TL
Kadın Dantelli Slip 2'li 150 TL
Kadın Straplez Sütyen 325 TL
Kadın Kalp Düğmeli Triko Hırka 799 TL
Kadın Düğmeli Baklava Desenli Triko Kazak 799 TL
Kadın Kalp Desenli Terlik Pelüş Konçlu 250 TL
Kadın Pelüş Ev Ayakkabısı 299 TL
Kadın Pelüş Tek Bant Terlik 175 TL
Penti Glow Fit 15 Den Külotlu Çorap Moda Renkler 125 TL
Bonbon Lüks Yumak 2'li 100 TL
Bonbon Kristal Yumak 2'li 100 TL
Torima Dikiş Makinesi DM-01 1.299 TLÇift Kişilik Kalp Baskılı Emboss Battaniye 1.199 TL
Airpods 4. Nesil Kulaklık 7.499 TL
Probook 440 14' G10 Notebook 256 GB Gümüş 32.999 TL
Watch 2 Siyah / Gümüş Akıllı Saat 9.999 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB 12 GB RAM Titanyum Gri/Siyah 74.999 TL
Samsung Galaxy TAB A11+6/128GB WF (X230) Tablet Gri 9.499 TL
Samsung 25W Type-C Şarj Cihazı Beyaz Vnl 999 TL
Samsung 25 W Type-C Beyaz Hızlı Şarj Adaptörü 749 TL
Samsung T6530N 65W Şarj Adaptörü (65W+25W+15W) 1.999 TL
Goodyear 205/55R16 91V Eagle Sport 4 Mevsim Lastik 2026 4.199 TL
Goodyear 175/65R14 82T Ultragrip 8 MS Kış Lastiği 2025 2.949 TL
Goodyear 195/65R15 91H Wintercommand Kış Lastiği 2025 3.299 TL
Goodyear 205/60R16 96H Wintercommand XL Kış Lastiği 2025 5.099 TL
Goodyear 205/55R16 91H Wintercommand Kış Lastiği 2026 4.529 TL
Goodyear 215/55R17 98V Wintercommand XL Kış Lastiği 2026 7.399 TL
Liqui Moly Cera Tec Seramikli Yağ Katkısı 300 ml 1.199 TL
Rowe Hightec SYNT RSR 17 SAE 5W-30 Motor Yağı 5 L 2.599 TL
Rowe Hightec Antifreeze Coolant AN-SF 12+ 1.5 L Antifriz 599 TL