SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU TARİHİ 2026: 30 Ağustos İstanbul SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek SOLOTÜRK gösteri uçuşu için geri sayım başladı. İstanbul semalarında gerçekleşecek gösteriyi izlemek isteyenler, "SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos 2026 SOLOTÜRK gösteri uçuşunun yeri ve saati...
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul semalarında özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yenikapı Meydanı üzerinde yapılacak gösterinin tarihi ve başlangıç saati belli oldu. Vatandaşlar, 30 Ağustos'taki SOLOTÜRK gösterisinin saat kaçta başlayacağını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor. İşte, 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu saati...
SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştireceği ana gösteri uçuşu, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi, özel gün kapsamında İstanbul semalarında gökyüzü gösterisi sunacak.
SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?
30 Ağustos 2026 SOLOTÜRK gösteri uçuşunun adresi Yenikapı Meydanı olacak. Ana gösteri, Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar, etkinliği Yenikapı çevresinden takip edebilecek.