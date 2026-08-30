Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU TARİHİ 2026: 30 Ağustos İstanbul SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

        SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU TARİHİ 2026: 30 Ağustos İstanbul SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek SOLOTÜRK gösteri uçuşu için geri sayım başladı. İstanbul semalarında gerçekleşecek gösteriyi izlemek isteyenler, "SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Ağustos 2026 SOLOTÜRK gösteri uçuşunun yeri ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 21:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul semalarında özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yenikapı Meydanı üzerinde yapılacak gösterinin tarihi ve başlangıç saati belli oldu. Vatandaşlar, 30 Ağustos'taki SOLOTÜRK gösterisinin saat kaçta başlayacağını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor. İşte, 30 Ağustos SOLOTÜRK gösteri uçuşu saati...

        2

        SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştireceği ana gösteri uçuşu, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi, özel gün kapsamında İstanbul semalarında gökyüzü gösterisi sunacak.

        3

        SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?

        30 Ağustos 2026 SOLOTÜRK gösteri uçuşunun adresi Yenikapı Meydanı olacak. Ana gösteri, Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar, etkinliği Yenikapı çevresinden takip edebilecek.

        4

        SOLOTÜRK GÖSTERİSİNDE HANGİ PİLOTLAR GÖREV ALACAK?

        30 Ağustos'taki gösteri uçuşunda SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir görev alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #solotürk
        #30 ağustos
        #Zafer Bayramı
        #gösteri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!