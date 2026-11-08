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        Haberler Bilgi SON DAKİKA DEPREMLER 8 KASIM 2026 | Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        SON DAKİKA DEPREMLER 8 KASIM 2026 | Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        8 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi üzerinden takip ediliyor. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından İstanbul, Muğla ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar güncel deprem bilgilerini araştırıyor. Peki, az önce nerede deprem oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        8 Kasım Pazar günü Türkiye genelinde kaydedilen sarsıntılar arasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen deprem de yer aldı. AFAD verilerine göre saat 08.32'de kaydedilen depremin büyüklüğü 2,1, derinliği ise 13,4 kilometre olarak açıklandı. Gün içerisinde meydana gelen diğer depremlerin büyüklükleri ve merkez üsleri de güncel listelerden takip edilebiliyor. İşte, 8 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri...

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        8 KASIM 2026 BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre 8 Kasım Pazar günü saat 08.32'de Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Uzunyurt bölgesinde 2,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından vatandaşlar güncel deprem verilerini araştırmaya başladı.

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        MUĞLA FETHİYE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        AFAD verilerinde depremin merkez üssü Uzunyurt-Fethiye olarak açıklanırken büyüklüğü 2,1 olarak kaydedildi. Depremin derinliği 13,4 kilometre olarak ölçüldü.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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