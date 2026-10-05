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        Haberler Bilgi Ekonomi Son dakika: 2026 Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı! TÜİK enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

        Son dakika: 2026 Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı! TÜİK enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

        Eylül ayı enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Bilindiği üzere her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon artış oranı açıklandı. Bilindiği üzere enflasyon oranları doğrultusunda kira fiyatları, memur ve emekli maaş zammı hesaplanıyor. Peki, TÜİK Eylül ayı enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        1

        Eylül ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu? TÜİK tarafından Eylül ayı verilerinin açıklanmasının ardından başta belirtilen soru cevabını buldu. Özellikle kira artış oranı, memur ve emekkli maaşı zammı hesaplamalarını yapacaklar tarafından merak edilen verileri haberimizde derledik. Peki, Eylül ayı enflasyon artış oranı yüzde kaç oldu? İşte emrak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        2

        EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Eylül ayı Tüketici Fiyatları enflasyonu yüzde 1,84 oldu. Bir önceki yılın Eylül ayına göre yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak tespit edildi.

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        EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Ekim ayı en yüksek kira artış oranı bir önceki yılın Eylül ayına göre 12 aylık enflasyon farkı olan yüzde 31.49 olarak tespit edildi.

        4

        MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Memur ve emekli maaş zammı farkı Ocak ayının ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanacak olacak 2026 Aralık ayı enflasyon farkı doğrultusunda netleşecek. Ancak zammın yarısı bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon oranı oğrultusunda belli oldu. Buna göre açıklanan verilere göre emekli ve memur için yüzde 5.46 zam şimdiden cepte.

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        #ENFLASYON
        #Eylül
        #2026
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