Son dakika: 2026 Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı! TÜİK enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve emekli maaş zammı farkı Ocak ayının ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanacak olacak 2026 Aralık ayı enflasyon farkı doğrultusunda netleşecek. Ancak zammın yarısı bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon oranı oğrultusunda belli oldu. Buna göre açıklanan verilere göre emekli ve memur için yüzde 5.46 zam şimdiden cepte.