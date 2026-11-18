SON DAKİKA: ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS ile 2026 ALES/3 sınav yerleri sorgulama ekranı
ALES/3 sınav yerleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı öncesinde ALES/3 sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sınav yerlerinin belli olmasıyla birlikte adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini ÖSYM üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 ALES/3 sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ÖSYM AİS ALES/3 sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınava ilişkin ayrıntılar…
Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na hazırlanan adayların merakla beklediği 2026 ALES/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Böylece yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adayların sınav yerleri belli oldu. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyerek çıktı alabilecek. Peki, ALES/3 ne zaman ve kaç dakika sürecek? İşte 2026 ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınava dair merak edilenler…
2026 ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yayımladığı duyuruyla ALES/3 sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı.
Yapılan açıklamaya göre 29 Kasım'da gerçekleştirilecek sınava başvuran adayların bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine 18 Kasım saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Sınav giriş belgelerinde adayların sınava katılacakları bina ve salon bilgileri yer alıyor.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?
ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adaylar sınav giriş belgelerinin çıktısını renkli veya siyah-beyaz olarak alabiliyor. Ancak belgenin üzerindeki fotoğrafın ve kimlik bilgilerinin açıkça görülebilmesi gerekiyor.
Sınava giriş belgesinin üzerinde sonradan eklenmiş yazı, işaret veya şekil bulunmaması gerekiyor. Adayların sınava gelirken giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES/3, saat 10.15'te başlayacak ve saat 12.45'te sona erecek.
ÖSYM’DEN SAAT UYARISI
ÖSYM, 2026 ALES/3 sınavına katılacak adaylar için önemli bir uyarıda bulundu. Resmi açıklamaya göre 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak.
Bu nedenle saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adayların belirtilen giriş saatini kaçırmamaları gerekiyor.
Adayların sınavdan önce sınav giriş belgelerindeki adres bilgilerini kontrol etmeleri ve sınav binasına ulaşım için gerekli planlamayı yapmaları önem taşıyor.
2026 ALES/3 SINAVINDA KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 ALES/3 sınavında adaylara sayısal ve sözel testlerden toplam 100 soru yöneltilecek. Sayısal testte 50, sözel testte ise 50 soru bulunacak.
Adaylara toplam 150 dakika cevaplama süresi tanınacak. Sayısal testte sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerileri, sözel testte ise sözel akıl yürütme becerileri ölçülecek.
Sınav sonucunda adaylar için sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri hesaplanacak.
2026 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM'nin resmi takviminde yer alıyor. Buna göre 29 Kasım'da yapılacak sınavın sonuçları, 17 Aralık 2026 Perşembe günü duyurulacak.
Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını öğrenebilecek.
ALES puanları, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda ve ilgili koşullara göre akademik personel alımlarında kullanılabiliyor.