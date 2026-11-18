Yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na hazırlanan adayların merakla beklediği 2026 ALES/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Böylece yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adayların sınav yerleri belli oldu. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyerek çıktı alabilecek. Peki, ALES/3 ne zaman ve kaç dakika sürecek? İşte 2026 ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınava dair merak edilenler…