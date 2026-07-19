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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? 19 TEMMUZ güncel depremler listesi

        SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? 19 TEMMUZ güncel depremler listesi

        Az önce deprem mi oldu sorusu, 19 Temmuz günü özellikle sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bulundukları bölgede deprem hissedenler, depremin nerede ve ne zaman meydana geldiğini, büyüklüğünü ve son dakika verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel depremler listesi anbean takip edilirken, 19 Temmuz tarihli son depremler ve detayları da araştırılmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? İşte 19 Temmuz güncel depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Az önce deprem mi oldu sorusu, 19 Temmuz günü özellikle sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bulundukları bölgede deprem hissedenler, depremin nerede ve ne zaman meydana geldiğini, büyüklüğünü ve son dakika verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel depremler listesi anbean takip edilirken, 19 Temmuz tarihli son depremler ve detayları da araştırılmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? İşte 19 Temmuz güncel depremler listesi…

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        19 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU?

        19 Temmuz 2026 tarihinde, 3.0 ve üzeri büyüklükte kaydedilen herhangi bir deprem bulunmamaktadır.

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        19 TEMMUZ SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

        19 TEMMUZ 2026 PAZAR SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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