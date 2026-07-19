SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? 19 TEMMUZ güncel depremler listesi
Az önce deprem mi oldu sorusu, 19 Temmuz günü özellikle sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bulundukları bölgede deprem hissedenler, depremin nerede ve ne zaman meydana geldiğini, büyüklüğünü ve son dakika verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel depremler listesi anbean takip edilirken, 19 Temmuz tarihli son depremler ve detayları da araştırılmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? İşte 19 Temmuz güncel depremler listesi…
Giriş: 19 Temmuz 2026 - 09:55 Güncelleme:
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Az önce deprem mi oldu sorusu, 19 Temmuz günü özellikle sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bulundukları bölgede deprem hissedenler, depremin nerede ve ne zaman meydana geldiğini, büyüklüğünü ve son dakika verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel depremler listesi anbean takip edilirken, 19 Temmuz tarihli son depremler ve detayları da araştırılmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? İşte 19 Temmuz güncel depremler listesi…
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19 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU?
19 Temmuz 2026 tarihinde, 3.0 ve üzeri büyüklükte kaydedilen herhangi bir deprem bulunmamaktadır.
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19 TEMMUZ SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ