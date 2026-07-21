Kademeli emeklilik çıkacak mı? Almanya'yı neden terk ediyorlar? 8 saat tarih mi oluyor? Uzaktan çalışma tarih mi oluyor? Z kuşağının işverenden talebi ne? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Gazeteci Perihan Sürmen, İş Dünyası Danışmanı Murat Yerdekalmazer ve Habertürk Atina Muhabiri Taki Berberakis ... Daha Fazla Göster

Kademeli emeklilik çıkacak mı? Almanya'yı neden terk ediyorlar? 8 saat tarih mi oluyor? Uzaktan çalışma tarih mi oluyor? Z kuşağının işverenden talebi ne? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Gazeteci Perihan Sürmen, İş Dünyası Danışmanı Murat Yerdekalmazer ve Habertürk Atina Muhabiri Taki Berberakis anlattı. Daha Az Göster