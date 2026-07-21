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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika deprem mi oldu? 21 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

        Son dakika deprem mi oldu? 21 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?

        Türkiye'de meydana gelen son sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları 21 Temmuz 2026 Salı sabahında yeniden gündemin ilk sıralarında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesi, gün içerisinde yaşanan sismik hareketliliğin ayrıntılarını ortaya koyuyor. Peki, 21 Temmuz 2026'da son deprem nerede meydana geldi, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı son depremler verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 08:14 Güncelleme:
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        Son dakika deprem gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Sabah saatlerinden itibaren birçok kişi hissedilen sarsıntıların ardından "AFAD son depremler listesi", "Kandilli az önce deprem mi oldu?" ve "Depremin merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD'ın yayımladığı güncel verilere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde düşük ve orta büyüklükte depremler kaydedilirken, en güncel bilgiler resmi son depremler listesinde anbean paylaşılmaya devam ediyor. İşte bilgiler...

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        KANDİLLİ - AFAD İLE SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        21 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        21 Temmuz 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.

        21 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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