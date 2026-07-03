"Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusu 3 Temmuz 2026 Cuma sabahından itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden binlerce vatandaş, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem kayıtlarını kontrol etmeye başladı. Az önce meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve son depremler listesi anlık olarak güncellenirken, tüm detaylar haberimizde...