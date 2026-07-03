Son dakika deprem mi oldu? 3 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu, nerede?
Türkiye'nin farklı illerinde hissedilen sarsıntıların ardından "Son dakika deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?", "3 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncellendi mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika deprem verileri anbean takip edilirken, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve hissedildiği iller de araştırılıyor. İşte 3 Temmuz 2026 Cuma günü AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en güncel deprem bilgileri…
"Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusu 3 Temmuz 2026 Cuma sabahından itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden binlerce vatandaş, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem kayıtlarını kontrol etmeye başladı. Az önce meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve son depremler listesi anlık olarak güncellenirken, tüm detaylar haberimizde...
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
3 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
3 Temmuz 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.