Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, günün dikkat çeken sismik hareketlilikleri arasında yer aldı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntı, Bağdamları mevkiinde saat 18.39'da kaydedildi. Deprem haberinin duyulmasının ardından Muğla başta olmak üzere çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlar güncel verileri araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli'nin deprem kayıtlarında büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri merak konusu oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 24 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...