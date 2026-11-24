SON DAKİKA DEPREM | Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 24 Kasım Salı Kandilli, AFAD son depremler listesi
AFAD Muğla'da Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar sarsıntıya ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. Özellikle depremin derinliği, hissedildiği ilçeler ve yeni bir sarsıntı yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi de yakından takip ediliyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, deprem kaç büyüklüğünde ve nerede hissedildi? İşte 24 Kasım Salı AFAD son depremler listesi ve Milas depremine ilişkin ayrıntılar...
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, günün dikkat çeken sismik hareketlilikleri arasında yer aldı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntı, Bağdamları mevkiinde saat 18.39'da kaydedildi. Deprem haberinin duyulmasının ardından Muğla başta olmak üzere çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlar güncel verileri araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli'nin deprem kayıtlarında büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri merak konusu oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 24 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
MUĞLA'DA DEPREM
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Milas'taki depremin teknik detayları şöyle:
- Büyüklük: 4,6 (Mw)
- Merkez üssü: Milas / Muğla
- Mevki: Bağdamları
- Tarih: 24 Kasım 2026 Salı
- Saat: 18.39.42
- Derinlik: 7,28 kilometre
Deprem, yerin yaklaşık 7,3 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk açıklanan verilerde depremin büyüklüğü 4,6 olarak kaydedildi.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD tarafından paylaşılan 24 Kasım 2026 tarihli kayıtlarda Konya, Kütahya, Manisa, İzmir, Malatya ve Elazığ çevresinde sarsıntılar görüldü.
24 Kasım gecesi ve sabahın ilk saatlerinde kaydedilen depremlerden bazıları şöyle:
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 24 KASIM 2026
Türkiye'de meydana gelen son depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listeler üzerinden öğrenilebiliyor.