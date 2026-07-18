Son dakika... Malatya'da deprem: 5 ilde birden hissedildi! 18 Temmuz son depremler Kandilli ve AFAD! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu?

Son deprem nerede ne zaman saat kaçta oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından yaşanan sarsıntılar anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, müstakil bir evde kısmi göçük gerçekleşti. Peki son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu. Aşağıdaki uzantılara tıklayarak güncel depremler listesini kontrol edebilirsiniz.