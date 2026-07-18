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        Haberler Bilgi Son dakika... Malatya'da deprem: 5 ilde birden hissedildi! 18 Temmuz son depremler Kandilli ve AFAD! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu?

        Son dakika... Malatya'da deprem: 5 ilde birden hissedildi! 18 Temmuz son depremler Kandilli ve AFAD! Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede oldu?

        Son depremler Kandilli ve AFAD listesi ve "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sarsıntılar anlık olarak kaydediliyor. Son olarak saat 06.20'de merkez üssü Malatya olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Erzincan gibi çevre illerden de hissedildi. Deprem nedeniyle bazı müstakil evlerde yıkım meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 08:08 Güncelleme:
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        Son deprem nerede ne zaman saat kaçta oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından yaşanan sarsıntılar anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, müstakil bir evde kısmi göçük gerçekleşti. Peki son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu. Aşağıdaki uzantılara tıklayarak güncel depremler listesini kontrol edebilirsiniz.

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        MALATYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        AFAD verilerine göre deprem, saat 06.20'de kaydedildi. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak açıklanan depremin 15,59 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

        Deprem, Malatya merkez başta olmak üzere çevre ilçe ve bazı çevre illerde de hissedildi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

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        "OLUMSUZ DURUM YOK"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

        Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."

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        MÜSTAKİL EVDE KISMİ GÖÇÜK

        AFAD verilerine göre saat 06.20’de Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Göztepe Mahallesi Elmalı Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil binanın duvarlarda kısmi göçük oluştu.

        Depremin ardından sokakta kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri de binada inceleme başlattı.

        Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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