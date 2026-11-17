Van'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi 17 Kasım 2026: Az önce nerede deprem oldu?
Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen deprem haberi kent sakinlerinin gündemini meşgul etmeye başladı. AFAD'ın 4,3 büyüklüğünde deprem açıkladığı yönündeki bilgi sonrası gözler güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Sarsıntının merkez üssü, derinliği ve çevre yerleşim yerlerinde hissedilip hissedilmediği merak ediliyor. Türkiye genelinde gün boyunca meydana gelen küçük ve orta büyüklükteki depremler de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından takip ediliyor. Peki, Van'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? İşte 17 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
AFAD’ın açıkladığı verilere göre Van’ın Gevaş ilçesinde saat 18.57’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine çevrildi. Depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar güncel gelişmeleri takip etmeye başladı. Sarsıntının çevre ilçelerde hissedilip hissedilmediğine ilişkin değerlendirmeler de merak konusu oldu. Peki, 17 Kasım Van depremi nerede oldu, Gevaş depremi kaç kilometre derinlikte gerçekleşti? İşte AFAD’ın paylaştığı bilgiler ve deprem sonrası takip edilen ayrıntılar.
VAN GEVAŞ’TA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Van’ın Gevaş ilçesinde saat 18.57’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik yeniden gündeme geldi.
Sarsıntının derinliği ve çevre yerleşim yerlerinde hissedilme durumuna ilişkin ayrıntıların resmî deprem kayıtları üzerinden takip edilmesi gerekiyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 17 KASIM 2026
Van’da yaşanan depremin ardından vatandaşlar Türkiye genelindeki son sarsıntıları araştırmaya başladı. AFAD’ın son depremler ekranında depremin gerçekleştiği bölge, saat, büyüklük ve derinlik bilgileri yayımlanıyor.
Güncel deprem kayıtlarına AFAD’ın resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip ediyor. Vatandaşlar Kandilli’nin son depremler ekranından Van ve çevresindeki sarsıntılara ilişkin güncel bilgilere ulaşabiliyor.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?
Deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel listelerini kontrol edebiliyor. Deprem sorgulaması sırasında şu bilgiler incelenebiliyor:
- Depremin meydana geldiği il ve ilçe
- Sarsıntının merkez üssü
- Depremin büyüklüğü
- Yer kabuğunun kaç kilometre altında gerçekleştiği
- Depremin meydana geldiği tarih ve saat