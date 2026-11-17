AFAD’ın açıkladığı verilere göre Van’ın Gevaş ilçesinde saat 18.57’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine çevrildi. Depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar güncel gelişmeleri takip etmeye başladı. Sarsıntının çevre ilçelerde hissedilip hissedilmediğine ilişkin değerlendirmeler de merak konusu oldu. Peki, 17 Kasım Van depremi nerede oldu, Gevaş depremi kaç kilometre derinlikte gerçekleşti? İşte AFAD’ın paylaştığı bilgiler ve deprem sonrası takip edilen ayrıntılar.